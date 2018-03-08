Kulüp Başkanı Ay, TBF Başkanı Türkoğlu'nu ziyaret etti
Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'na ziyarette bulundu.
Bursaspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre TBF'de gerçekleşen, amatör şubelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Sezer Sezgin ve Bursaspor Durmazlar Basketbol Takımı Genel Menajeri Nedim Yücel'in de hazır bulunduğu ziyarette Ali Ay, Hidayet Türkoğlu ve TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan ile görüştü.
Ay, ziyarette, yeşil-beyazlı basketbolcuların verdikleri mücadelenin kendilerini gururlandırdığını, onların yanında olmaya devam edeceklerini, takımın sezon sonunda Süper Lig'e yükseleceğine inandığını vurguladı.
TBF Başkanı Türkoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Bursaspor Durmazlar'ı başarılı mücadelesinden dolayı tebrik etti.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 14:38
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Volkan Demirel özür diledi!
Toplam 19
Yorum
HB Volkan sen limitini doldurdun, artık bizim bile sana sabrımız kalmadı,bıktık saçma sapan haraketlerinden.
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Volkan Demirel özür diledi!
Toplam 19
Yorum
HB Bu yaşa geldin sahada acemi oğlanlar gibi onunla bununla dalaşıyorsun, sakin kalmayı beceremiyorsun özrüne ancak yarım devre sadık kalırsın
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Volkan Demirel özür diledi!
Toplam 19
Yorum
iceman adam 30 milyonluk camiadan özür dileyeceği yerde Aykut hocasından dilemiş. Aziz, Aykut ve sen umarım defolup gidersiniz.
Bursaspor'dan TBF'ye ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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