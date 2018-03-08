Bursaspor'dan TBF'ye ziyaret – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    'dan 'ye ziyaret

    Bursaspor'dan TBF'ye ziyaret

    Kulüp Başkanı Ay, Başkanı Türkoğlu'nu ziyaret etti

    Kulübü Başkanı , Türkiye Basketbol Federasyonu () Başkanı 'na ziyarette bulundu.

    Bursaspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre TBF'de gerçekleşen, amatör şubelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Sezer Sezgin ve Bursaspor Durmazlar Basketbol Takımı Genel Menajeri Nedim Yücel'in de hazır bulunduğu ziyarette Ali Ay, Hidayet Türkoğlu ve TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan ile görüştü.

    Ay, ziyarette, yeşil-beyazlı basketbolcuların verdikleri mücadelenin kendilerini gururlandırdığını, onların yanında olmaya devam edeceklerini, takımın sezon sonunda 'e yükseleceğine inandığını vurguladı.

    TBF Başkanı Türkoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Bursaspor Durmazlar'ı başarılı mücadelesinden dolayı tebrik etti.

    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:38
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