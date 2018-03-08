Bursaspor'dan TBF'ye ziyaret

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'na ziyarette bulundu.

Bursaspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre TBF'de gerçekleşen, amatör şubelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Sezer Sezgin ve Bursaspor Durmazlar Basketbol Takımı Genel Menajeri Nedim Yücel'in de hazır bulunduğu ziyarette Ali Ay, Hidayet Türkoğlu ve TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan ile görüştü.

Ay, ziyarette, yeşil-beyazlı basketbolcuların verdikleri mücadelenin kendilerini gururlandırdığını, onların yanında olmaya devam edeceklerini, takımın sezon sonunda Süper Lig'e yükseleceğine inandığını vurguladı.

TBF Başkanı Türkoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Bursaspor Durmazlar'ı başarılı mücadelesinden dolayı tebrik etti.