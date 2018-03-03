Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Bursaspor sahasında Kayserispor'u ağırladı. Mücadeleyi 76. dakikada Stancu'nun attığı golle Bursaspor 1-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Bursaspor puanını 30'a yükseltirken , Kayserispor ise 38 puanda kaldı.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

8. dakikada gelişen ev sahibi takım atağında, Kembo sağ kanattan topu Kayserispor ceza sahasına ortaladı. Yusuf Erdoğan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

31. dakikada Kayserispor ceza sahası içinde topla buluşan Stancu, meşin yuvarlağı Kembo'ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top, kaleci Lung'da kaldı.

33. dakikada Aziz Eraltay'ın sol kanattan Kayserispor ceza sahası içine yaptığı ortada arka direkte bulunan Stancu topu kafa vuruşu ile Kembo'nun önüne bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Lung, meşin yuvarlağı tokatlayarak uzaklaştırdı.

38. dakikada Kayserispor ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Batalla'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlandı.

55'inci dakikada Deniz Türüç çalımlarla ceza sahasına yönelirken yerde kaldı, seken topla buluşan Ryan Mendes'in vuruşunda ise savunma son andaki müdahalesiyle tehlikeyi önledi. Pozisyonun devamında Jires Kembo'nun pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Stancu, pasını arka direkte bindiren Yusuf Erdoğan'a aktarmak istedi. Ancak hızlı gelen topa Yusuf yetişemezken, Bursaspor önemli bir fırsattan yararlanamadı.



57'nci dakikada sağ kanattan gelişen Bursaspor atağında Barış Yardımcı'nın açtığı ortada top Stancu'dan sekerken, pozisyonun devamında Yusuf Erdoğan müsait durumda vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı çıktı.



76'ncı dakikada Bursaspor öne geçti. Batalla'nın orta alandan gönderdiği pas sonrası topla buluşan Bogdan Stancu, ceza sahasına doğru ilerledi. Penaltı noktasının sağından kaleye şutunu çeken Stancu, Lung'un solundan topu filelerle buluşturdu: 1-0.



86'ncı dakikada Silvestre Varela ceza sahası çizgisi üzerinde sol çaprazdan kaleye şutunu gönderirken, top farklı bir şekilde dışarı çıktı.



90+3'üncü dakikada ceza sahası dışında sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşun başına Batalla geçti. Arjantinli oyuncunun direkt olarak kaleye gönderdiği topu kaleci Lung son andaki müdahalesiyle kornere çeldi.



Karşılaşma Bursaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.