Le Guen stresli

Ligde 9 maçtır galip gelemeyen Bursa'da yarınki Kayseri maçıyla kaderi belirlenecek Paul Le Guen'in yüzünden düşen bin parça. Dünkü çalışmayla hazırlıklarını sürdüren Timsah'ta Fransız çalıştırıcının isteksiz ve moralsiz halinin yanı sıra futbolcularla iletişiminin zayıf olması dikkati çekti.