Le Guen stresli – Fotomaç – 01 Mart 2018
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HEPSİ
    01 Mart 2018, Perşembe
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    stresli

    Le Guen stresli
    Ligde 9 maçtır galip gelemeyen Bursa'da yarınki Kayseri maçıyla kaderi belirlenecek Paul Le Guen'in yüzünden düşen bin parça. Dünkü çalışmayla hazırlıklarını sürdüren Timsah'ta Fransız çalıştırıcının isteksiz ve moralsiz halinin yanı sıra futbolcularla iletişiminin zayıf olması dikkati çekti.
    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:09
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