Bostock bombası
Bursa, Fransa 2. Ligi’nde geçen sezon en iyi orta saha seçilen Lens’ten Trinidad Tobagolu John Bostock’la 2.5 yıllık imza attı
Le Guen, geçen sezon Fransa'da en iyi orta saha seçilen Bostock'un transferiyle daha etkili olacaklarını söyledi
- 01 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:12
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Aykut Kocaman'dan gündem yaratan sözler
Toplam 15
Yorum
fb190707 şimdiden sen şampiyonluk çookkzorr dersen futbolcuların taraftarın da hevesini kırarsın. Madem öyle bırak git zaten beceremiyorsun..
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Trabzonspor'da Çalımbay farkı
Toplam 6
Yorum
Ts61 Pas yapamıyoruz.Goller hep bireysel.Organize değiliz.Seneye Metin Diyadin şart
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Aykut Kocaman'dan gündem yaratan sözler
Toplam 15
Yorum
bjk349 Hangi hakem yanlış maçımı izledik biz.Giresun ezdi resmen kaçan goller inanılır gibi değil
Bostock bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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