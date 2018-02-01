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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    Bostock bombası

    Bostock bombası

    , 2. Ligi’nde geçen sezon en iyi orta saha seçilen Lens’ten Trinidad Tobagolu John Bostock’la 2.5 yıllık imza attı

    , transferin son günü bombayı patlattı. Sakatlığı bulunan Badu'ya alternatif olarak 2. Ligi'nde Lens'ten Trinidad Tobago asıllı İngiliz orta saha John Bostock ile 2.5 yıllık imza attı. 26 yaşındaki genç futbolcu, orta saha dışında ön liberoda da oynayabiliyor. Bostock, bu sezon Lens'te 15 maçta, 3 asist yaptı. BOSTOCK, Ganalı Atta'yı 'a kiralayan Timsah'ta, 16. yabancı oldu. Öte yandan yeşil-beyazlılar, Schalke altyapısından 19 yaşındaki orta saha Alper Ademoğlu'nu da alırken, A Spor'a konuşan Teknik Direktör Paul Le Guen, Alper'i tanımadığını söyledi.

    Le Guen, geçen sezon Fransa'da en iyi orta saha seçilen Bostock'un transferiyle daha etkili olacaklarını söyledi
    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:12
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