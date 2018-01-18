Son Timsah Grozav
Bursaspor, Sow’dan sonra Karabük’ten ayrılan sol açık Gheorghe Grozav’ı da aldı. Milli Takım teknik direktörü Lucescu’dan da referans alınan 27 yaşındaki futbolcuyla 2 yılı opsiyonlu 6 aylık imza atıldı
Karabükspor'dan ayrılan Rumen sol kanatla 275 bin Euro karşılığında anlaşma sağlandığı öğrenildi. Grozav'ı Teknik Direktör Paul Le Guen'in izleyip beğendiği, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun da vatandaşı hakkında kendisine olumlu referans verdiği açıklandı. Karabük formasıyla 14 Süper Lig, 2 kupa maçına çıkan 27 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 2 kez gol sevinci yaşadı.
Serkan YETİŞMİŞOĞLU
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 00:53
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Müller'den Oğuzhan'a ''Come to Münih''
Toplam 3
Yorum
Francesco85 Tüm takımlarımız bunu yapmalı. Denemekle hiçbiri bir şey kaybetmez. GS ve FB de şöhretli takımlar.
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Gomis'ten şampiyonluk ve Terim mesajı!
Toplam 1
Yorum
murat gs gomiste bizi çözmüş vermiş gazı :) hadi aslanlar bu sene şampiyon olun özlediğimiz Ş.L geri dönelim en büyük cimbom
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Tekmelikteki F.Bahçe arması olay oldu!
Toplam 2
Yorum
Aslan BU NASIL PROFÖSYÖNELLIK
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