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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    Son Timsah Grozav

    Son Timsah Grozav

    , Sow’dan sonra Karabük’ten ayrılan sol açık ’ı da aldı. Milli Takım teknik direktörü Lucescu’dan da referans alınan 27 yaşındaki futbolcuyla 2 yılı opsiyonlu 6 aylık imza atıldı

    Transferde hız kesmeyen , Moussa Sow'dan sonra bir ismi daha kadrosuna kattı. Astana'dan Twumasi transferini gerçekleştiremeyen yeşil-beyazlılar, daha önceden anlaşmaya vardığı ve Bursa'ya getirdiği Gheorghe Grozav'la 2 yılı opsiyonlu 6 aylık sözleşme imzaladı.

    'dan ayrılan Rumen sol kanatla 275 bin Euro karşılığında anlaşma sağlandığı öğrenildi. Grozav'ı Teknik Direktör Paul Le Guen'in izleyip beğendiği, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun da vatandaşı hakkında kendisine olumlu referans verdiği açıklandı. Karabük formasıyla 14 Süper Lig, 2 kupa maçına çıkan 27 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 2 kez gol sevinci yaşadı.

    Serkan YETİŞMİŞOĞLU
    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:53
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