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    12 Ocak 2018, Cuma
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    Twumasi müjdesi

    Twumasi müjdesi

    F.Bahçeli eski gol kralını yarım sezonluğuna kiralayacak Timsah, uzun süredir uğraştığı 23 yaşındaki sağ açık için kulübü Astana’yla da el sıkıştı. Ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından iki yıldızla imza şov var

    Bursaspor'da transfer çalışmalarında sona geliniyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al Ahli'de oynayan Moussa Sow'la yarım sezonluğuna kiralık anlaşan yeşil-beyazlıların, transferdeki gözdesi Patrick Twumasi'de de mutlu sona ulaştığı öğrenildi. Kulübü Astana'yla uzun süredir sıkı bir pazarlık halinde olan Timsah'ın, Kazak ekibiyle el sıkıştığı bildirildi. Bursaspor'dan 23 yaşındaki genç yıldız için 2 milyon euro talep eden Astana, yeşilbeyazlıların sıkı pazarlığı sonrasında çark etti.

    1.5 MİLYONA İŞLEM TAMAM
    1.5 milyon Euro'ya ikna edilen sarı-mavililere yarısı peşin, kalanı 2 taksit halinde 375 bin euro ödeneceği kaydedildi. Aradaki ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından Twumasi ve Sow'la imza şov yapılacağı ifade edildi. Bu sezon Avrupa kupalarında attığı 9 golle dikkat çeken başarılı futbolcu, Senegalli tecrübeli santrforla birlikte 'un hücum gücüne büyük bir güç katacak. Öte yandan Bursaspor'un, Karabükspor'un Gabonlu ön liberosu Poko için de görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

    Serkan YETİŞMİŞOĞLU
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:55
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