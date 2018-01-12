Twumasi müjdesi
F.Bahçeli eski gol kralını yarım sezonluğuna kiralayacak Timsah, uzun süredir uğraştığı 23 yaşındaki sağ açık için kulübü Astana’yla da el sıkıştı. Ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından iki yıldızla imza şov var
1.5 MİLYONA İŞLEM TAMAM
1.5 milyon Euro'ya ikna edilen sarı-mavililere yarısı peşin, kalanı 2 taksit halinde 375 bin euro ödeneceği kaydedildi. Aradaki ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından Twumasi ve Sow'la imza şov yapılacağı ifade edildi. Bu sezon Avrupa kupalarında attığı 9 golle dikkat çeken başarılı futbolcu, Senegalli tecrübeli santrforla birlikte Bursaspor'un hücum gücüne büyük bir güç katacak. Öte yandan Bursaspor'un, Karabükspor'un Gabonlu ön liberosu Poko için de görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.
Serkan YETİŞMİŞOĞLU
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:55
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Sosa için ödeme yapılacak
Toplam 9
Yorum
TS Bunun faydasini ben göremiyorum fakat Riza hoca'nin bildikleri vardir. Ikinci yarida yükselise gececegine inaniyorum.Insallah Yusuf kesilmez
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Galatasaray'dan Loic Remy atağı
Toplam 2
Yorum
MAVIS Baskan dursun ozbek bize Remy konoplanka emre mor alin
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Beni alın
Toplam 6
Yorum
TS Adam sakatliktan sonra futbolu birakti. Sen ne konusuyorsun ya?
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