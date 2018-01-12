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    12 Ocak 2018, Cuma
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    Kampın yıldızı Yusuf

    Kampın yıldızı Yusuf
    Bursaspor, Antalya'da sürdürdüğü devre arası kamp çalışmalarını dün sabah yaptığı idmanla noktalarken, Yusuf Erdoğan performansıyla yıldızlaştı. İlk olarak Altınordu ile oynanan ve 3-2 kazanılan maçta 1 gol kaydeden genç oyuncu, Skenderbeu ile oynanan ve 3-0'lık galibiyet alınan hazırlık karşılaşmasında da 1 gol ve 1 asiste imza attı. Yusuf idmanlardaki istekli görüntüsüyle de dikkat çekti.
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:57
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