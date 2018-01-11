Aziz Eraltay, yeşil-beyazlıların ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'da, soruları cevapladı.

Geride kalan sezonda çok stresli bir dönem yaşadıklarını belirten 27 yaşındaki sol bek, "Geçen sezon son maçla ligde kalmayı başardık. Bu sezona ise iyi başladık. Takıma çok transfer yapıldı. Yeni teknik direktör geldi. Oyuncuların birbirini tanıması biraz zaman aldı. Yeni sistemi uygulamaya çalıştık. İyi bir ilk yarı geçirdiğimizi düşünüyorum." dedi.

Bursaspor'un büyük bir camia olduğunu aktaran Aziz, "Bursaspor her zaman üst sıralarda yer alması gereken bir takım. Maç maç düşünüyoruz. İkinci yarıda Avrupa kupalarına katılabilmek için her şeyi yapacağız. Daha iyi bir Aziz Eraltay göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

Aziz Eraltay, savunmanın solunda oynamasına rağmen ilk yarıda rakip fileleri 5 kez havalandırarak Bursaspor'un en golcü oyuncusu konumunda bulunmasını ise şöyle değerlendirdi:

"Paul Le Guen'in takımın başına geçmesiyle oyun sistemi de değişti. 3-5-2 tarzı bir oyun sistemimiz var. Ben de böylece hücuma daha fazla katkı verebiliyorum. Gol şansları buldum ve değerlendirdim. Bu sistemde oynadığımda daha fazla gol pozisyonuna girebiliyorum."

- "Le Guen ile çalıştığımız için şanslıyız"

Aziz Eraltay, yeşil-beyazlı ekibin Fransız teknik direktörü Paul Le Guen ile çalıştıkları için çok şanslı olduklarını aktardı.

Le Guen'in çok büyük takımlarda teknik adamlık yaptığını ifade eden Aziz, "Le Guen büyük bir isim. Onunla çalıştığımız için çok şanslıyız. Sezon başından bu yana aile gibi olduk. Tüm oyunculara şans vermeye çalışıyor. Bize idmanlarda her zaman hazır olmamızı söylüyor." diye konuştu.

- "Şenol Güneş olmasaydı Türkiye'ye dönmezdim"

Aziz Eraltay, 2014-2015 sezonunda Bursaspor'da teknik direktörlüğünü yapan Şenol Güneş hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Bursaspor'a 2013'te Avustralya'dan ilk geldiğimde zorlu bir dönem yaşadım. İlk defa yurt dışına çıkmıştım. Ardından tekrar Avustralya'da bir takıma kiralık gittim. Şenol Güneş, Bursaspor'un başına geçtiğinde kamp için beni takıma geri çağırdı. Şenol Güneş olmasaydı belki de Türkiye'ye geri dönmezdim. Bana güvendi ve şans verdi. Bana çok yardım etti. Bütün yaptıkları için ona çok teşekkür ediyorum."

- "Şampiyonluk yarışı son haftalara kadar sürer"

Aziz Eraltay, Süper Lig'de şampiyonluk yarışının son haftalara kadar süreceğini savundu.

Ligde zor bir mücadele olduğunu dile getiren Bursasporlu futbolcu, "Yabancı oyuncular Türkiye'ye geldiklerinde bu kadar güçlü bir lig beklemiyorlar. Medipol Başakşehir son birkaç sezonda iyi bir çıkış yaptı. Bu sezon da çok iyi oynuyorlar. Şampiyonluk yarışının son haftalara kadar süreceğini düşünüyorum. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kaliteleri belli. Ama Medipol Başakşehir ilk yarıyı lider tamamladı. Çok zor puan kaybediyor. Takım olarak iyi defans yapıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

- "Sol bekte daha rahatım"

Çalıştığı teknik direktörler tarafından birkaç mevkide görev verilen Aziz Eraltay, sol bekte oynarken daha rahat olduğunu dile getirdi.

Görev verildiği her mevkide iyi oynayabilmek için en iyisini yapmaya çalıştığını anlatan Avustralyalı milli oyuncu, "Sol bekin yanı sıra sol açıkta da görev yapıyorum. Şenol Güneş döneminde sağ bekte de oynadım. Bu sezon Paul Le Guen beni birkaç maçta ön libero da oynattı. Kendimi geliştirmek için her şeyi yapıyorum. Ama sol bekte daha rahat oynadığımı düşünüyorum." diye görüş belirtti.

Aziz Eraltay, Türkiye'de kendisini en çok zorlayan hücum oyuncularının ise Ricardo Quaresma, Armindo Bruma ve Gökhan Töre olduğunu söyledi.

- "Dünya Kupası'nda oynamayı hayal etmiştim"

Avustralya Milli Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı hak eden kadrosunda yer alan Aziz Eraltay, şunları kaydetti:

"Avustralya Milli Takımı'na ilk kez 2012'de Holger Osieck tarafından çağrıldım. Avustralya'da doğup büyümüş biri olarak her zaman milli takımda oynamak istiyordum. A Milli Takım'dan teklif gelmedi çünkü Türkiye'ye gelene kadar beni kimse tanımıyordu. İlk defa Dünya Kupası'nda oynayacağım. Futbol için büyük bir organizasyon. Tüm dünya izliyor. Heyecanlı bir şey. Daha uzun zaman var. Küçüklükten bu yana Dünya Kupası'nda oynamayı hayal etmiştim. Honduras ile yaptığımız son play-off maçının bitiş düdüğüyle tüylerim diken diken oldu. Ailem de oradaydı. Güzel bir andı. Hiç unutmayacağım."

