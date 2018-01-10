Twumasi ve Sow geliyor
Transferde gaza basan Bursaspor çifte forvet hamlesine imza attı. Teknik direktör Paul Le Guen'in isteği doğrultusunda yeşil-beyazlı yönetim, Moussa Sow ve Patrick Twumasi ile prensipte anlaştı. Ali Ay yönetiminin, pazarlıklar sonucunda Kazak ekibi Astana ile 23 yaşındaki Ganalı sağ kanat-forvet Twumasi'nin bonservisi için 1,5 milyon Euro'ya el sıkıştığı öğrenildi. 31 yaşındaki santrafor Sow için; hem menajeri, hem de Dubai kulübü Al-Ahli ile yarım sezonluk kiralık olarak anlaşma sağlandığı bildirildi.İki oyuncunun da önümüzdeki günlerde Bursa'ya gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
Yasama Bugüne kadar seni çok eleştirdim. Böyle çalışıp şampiyon olursak sana özür borcum olacak imparator.
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Balotelli kapışması
Toplam 17
Yorum
bjk bu riski almaya değer bi futbolcu.
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
enbuyukkartal ikinci sezon derken
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