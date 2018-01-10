;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Twumasi ve Sow geliyor

    Twumasi ve Sow geliyor
    Transferde gaza basan Bursaspor çifte forvet hamlesine imza attı. Teknik direktör Paul Le Guen'in isteği doğrultusunda yeşil-beyazlı yönetim, Moussa Sow ve Patrick Twumasi ile prensipte anlaştı. Ali Ay yönetiminin, pazarlıklar sonucunda Kazak ekibi Astana ile 23 yaşındaki Ganalı sağ kanat-forvet Twumasi'nin bonservisi için 1,5 milyon Euro'ya el sıkıştığı öğrenildi. 31 yaşındaki santrafor Sow için; hem menajeri, hem de Dubai kulübü Al-Ahli ile yarım sezonluk kiralık olarak anlaşma sağlandığı bildirildi.İki oyuncunun da önümüzdeki günlerde 'ya gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor.

    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Twumasi ve Sow geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN