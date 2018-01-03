Twumasi pazarlığı
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:49
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Beşiktaş'a gün doğdu! Talisca...
Toplam 13
Yorum
ramazan talısca beşiktaş tan gıtecek bak gorursunuz
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‘Koç’un seçim kozu Mesut’la Emre Can’
Toplam 9
Yorum
Miyane O içinizdeki umuttan ben de istiyorum, burada herkes 20 yaşın altında herhalde...
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RVP taraftarı ikiye böldü
Toplam 10
Yorum
sapsarı tamam yönetim gerektiği gibi kontrol yapmamakla suçlu. Ancak sakatlığını bildiği halde, bunu gizleyerek sözleşme yapan dolandırıcı değilmi
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