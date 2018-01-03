 Twumasi pazarlığı – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Twumasi pazarlığı

    Twumasi pazarlığı
    'da transfer gündeminin 1 numaralı ismi Patrick Twumasi için pazarlıklar iyice kızıştı. 24 yaşındaki Ganalı sağ açık için kulübü Astana 2 milyon Euro bonservis talep ederken, Timsah'ın son görüşmede rakamı 1 milyon 250 bin Euro'ya yükselttiği belirtildi. Twumasi'nin de Bursa'ya sıcak baktığı ve tarafların birkaç gün içinde uzlaşabileceği öğrenildi.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:49
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