 Bakambu'ya çılgın teklif – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    Bakambu'ya çılgın teklif

    Bakambu'ya çılgın teklif

    ekibi Villarreal'de top koşturan için 40 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

    yönetimindeki 'da yıldızı parlayan Villarreal'li 'ya 'den çılgın bir teklif geldi.

    'ın eski takımı Beijing, Guoan İspanyol ekibi Villarreal'de top koşturan Demoktratik Kongolu oyuncu Cedric Bakambu'ya talip oldu.

    İspanyol basınında yer alan iddialara göre Çin ekibi, Bakambu için Villarreal'e oyuncunun serbest kalma bedeli olan 40 milyon Euro ödemeyi kabul etti.

    Bursaspor'dan, 2015 yazında Villarreal'e 7.5 milyon Euro karşılığında transfer olan Bakambu'nun bu sezon 'da 9 golü bulunuyor.

    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:21
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