Bakambu'ya çılgın teklif

Şenol Güneş yönetimindeki Bursaspor'da yıldızı parlayan Villarreal'li Cedric Bakambu'ya Çin'den çılgın bir teklif geldi.

Burak Yılmaz'ın eski takımı Beijing, Guoan İspanyol ekibi Villarreal'de top koşturan Demoktratik Kongolu oyuncu Cedric Bakambu'ya talip oldu.





İspanyol basınında yer alan iddialara göre Çin ekibi, Bakambu için Villarreal'e oyuncunun serbest kalma bedeli olan 40 milyon Euro ödemeyi kabul etti.

Bursaspor'dan, 2015 yazında Villarreal'e 7.5 milyon Euro karşılığında transfer olan Bakambu'nun bu sezon La Liga'da 9 golü bulunuyor.



