 Stada Koç geliyor – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Stada Koç geliyor

    Stada Koç geliyor
    Başkanı Ali Ay, yeni statlarının isim hakkının satışı konusunda Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç ile bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Ay, "Şu anda 3-4 firmayla temas halindeyiz. Ali Koç ile görüştük. Yıllık istediğimiz rakam 4 milyon Euro civarında" ifadelerini kullandı.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:50
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