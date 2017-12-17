Le Guen: Kalite farkı

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, yeterince savaşmadıklarını söyledi. Fransız hoca, "İki tane zor maç oynadık. Elimizden geleni yaptık. Ama elimizden gelen sonucu almamıza yetmedi. Savaşma ruhumuz hiçbir zaman olmadı. Oyuncularımız ellerinden geleni yaptılar. İlk yarıda kalite farkı ortadaydı. Fazla top kaybettik. Daha sonrasında pozisyonlar bulduk ama bu bizim için yeterli değildi" diye konuştu.



Hastaneden maça geldi

Trabzon maçı öncesi Bursa Havalimanı'na giderken bağırsak enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılan ve dün sabah taburcu edilen Paul Le Guen, karşılaşmada takımın başında yer aldı.