Paul Le Guen takımının başında!
Trabzon deplasmanı yolculuğu öncesinde takım otobüsünde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, taburcu edildi.
Le Guen'in tedavi gördüğü özel hastanenin başhekimi Doç. Dr. Melih Çekinmez, yaptığı yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde karın ağrısı şikayetiyle hastanelerine gelen Fransız çalıştırıcıyı, sabah yapılan kontrollerinin ardından taburcu ettiklerini bildirdi.
Çekinmez, Le Guen'in sağlık durumunun iyi olduğunu vurgulayarak, "Kendisi takımının yanında olmak istediğini söyledi. Kendisine geçmiş olsun diyor Bursaspor'a da başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Hasan Parlakay da yaptığı açıklamada, geceyi hastanede geçiren Le Guen'in sağlık durumunun iyi olmasından dolayı tüm kafilenin büyük bir sevinç yaşadığını söyledi.
Le Guen'in taburcu edildikten sonra sabah saatlerinde İstanbul'a gittiğini belirten Parlakay, "Hocamız öğle saatlerinde uçakla Trabzon'a gelecek, akşam da takımın başında sahada olacak." diye konuştu.
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:58
-
Faruk Süren'den Fikret Orman'a yanıt: "Bizim kadememizde değil"
Toplam 13
Yorum
drogba Seneye bu takım oyuncuları dağılır BJK düşüşe geçer.. Bu hep böyle olmuştur-böyle olacaktır. Bayerni geçerse şamp olabilir.o zaman konuşursu
-
Faruk Süren'den Fikret Orman'a yanıt: "Bizim kadememizde değil"
Toplam 13
Yorum
drogba Adam haklı,2 senedir Avrupada birşeyler yapıyorsunuz.Daha yolun başındasınız.Bizde sizinle gurur duyuyoruz ama Fikret Başkan kendine oynuyor
-
Emre Mor 'olmaz' dedi
Toplam 1
Yorum
fbcan zaten şımarmaya yatkın bir çocuk fenerbahçeye gelirse iyice şımartılır yurt dışında olgunlaşması çok daha iyi olur
Paul Le Guen takımının başında! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.