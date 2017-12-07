Pas&taktik çalıştılar
SARI-lacivertliler, Bursaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular 3 gruba ayrılarak ayrılarak top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı. Son idmanını bugün yapacak olan Fenerbahçe ardından Bursa'ya hareket gedecek.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:25
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