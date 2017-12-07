Pas&taktik çalıştılar

SARI-lacivertliler, Bursaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular 3 gruba ayrılarak ayrılarak top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı. Son idmanını bugün yapacak olan Fenerbahçe ardından Bursa'ya hareket gedecek.