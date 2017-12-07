 Pas&taktik çalıştılar – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    Pas&taktik çalıştılar

    Pas&taktik çalıştılar
    SARI-lacivertliler, Bursaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular 3 gruba ayrılarak ayrılarak top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı. Son idmanını bugün yapacak olan Fenerbahçe ardından Bursa'ya hareket gedecek.
    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:25
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