Performansımız yeter
Bursaspor’un hocası, takımda eksiklerin olduğunu ancak diğer oyuncularına da güvendiğini belirtip ekledi: Bizim için önemli olan motivasyonumuzu yüksek tutmak
EKONG FENER'E BELKİ
Bursaspor'da sakatlığı bulunan savunma oyuncusu Ekong'un sağ arka adalesinde birinci derece kas zorlanması tespit edildiği bildirildi. Sağlık ekibi tarafından tedavisine başlanan Nijeryalı, Fenerbahçe maçına yetiştirilmeye çalışılacak
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:02
-
Fenerbahçe'ye kötü haber!
Toplam 14
Yorum
emre mehmet ekici nerede diye sorulmamasını istedikleri için arada bir 20 dk saha çıkarıyorlar sonra sakatlandı diyorlar..yersen
-
Okay Yokuşlu'ya dev teklif!
Toplam 6
Yorum
ismail trabzonsporu şampiyon yaptıktan sonra transfer düşünülsün hemde şu anki fiyatın iki misline
-
İbrahima Yattara'dan derbi yorumu!
Toplam 2
Yorum
ts futbolun seyir zevkini yaşatan çok seçkin bir futbolcuydu...
Performansımız yeter haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.