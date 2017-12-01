Performansımız yeter

Bursaspor’un hocası, takımda eksiklerin olduğunu ancak diğer oyuncularına da güvendiğini belirtip ekledi: Bizim için önemli olan motivasyonumuzu yüksek tutmak

BURSASPOR Teknik Direktörü Paul Le Guen, dünkü antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bu hafta oynayacakları Konyaspor maçı hakkında "Zor bir maç bizi bekliyor. Konyaspor ligin iyi takımlarından bir tanesi ve acil puan ihtiyacındalar. Biz ise savunma anlamındaki omurgalarımızdan eksik bir şekilde sahaya çıkmak zorunda kalacağız" dedi. Sakat isimlerin yerine oynayacak oyuncularına güvendiğini kaydeden Fransız hoca, kupadaki Adanaspor galibiyetinden de memnun olduğunu sözlerine ekleyerek "Performansımızdan mutluyum. Daha iyi olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. Öte yandan yeşilbeyazlılar dünkü antrenmanda pas çalışmasının ardından ve çift kale maç oynadı.



EKONG FENER'E BELKİ

Bursaspor'da sakatlığı bulunan savunma oyuncusu Ekong'un sağ arka adalesinde birinci derece kas zorlanması tespit edildiği bildirildi. Sağlık ekibi tarafından tedavisine başlanan Nijeryalı, Fenerbahçe maçına yetiştirilmeye çalışılacak