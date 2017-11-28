Timsah’ta harun şoku!

BURSASPOR'DA Karabük maçı öncesi yapılan son idmanda omuzundan sakatlanan milli kaleci Harun Tekin'den kötü haber geldi. Sağ omuz kasında 2'nci derece yırtık olan Harun'un en az 2 hafta takımla birlikte çalışamayacağı öğrenildi. Kupada yarınki Adana ve ligde de A.Konya maçını kaçıracak olan Harun, 15. haftadaki F.Bahçe maçına yetiştirilmeye çalışılacak.