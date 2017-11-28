 Timsah’ta harun şoku! – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    Timsah’ta harun şoku!

    Timsah’ta harun şoku!
    BURSASPOR'DA Karabük maçı öncesi yapılan son idmanda omuzundan sakatlanan milli kaleci Harun Tekin'den kötü haber geldi. Sağ omuz kasında 2'nci derece yırtık olan Harun'un en az 2 hafta takımla birlikte çalışamayacağı öğrenildi. Kupada yarınki Adana ve ligde de A.Konya maçını kaçıracak olan Harun, 15. haftadaki F.Bahçe maçına yetiştirilmeye çalışılacak.
    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:59
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