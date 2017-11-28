Timsah’ın yeni golcüsü sol bek Aziz Behich

Karabük maçında bu sezon 4. golünü atan 27 yaşındaki sol bek, üst üste 3. kez ağları sarstı. Transferin gözdesi Aziz, “Bursa’da mutluyum” dedi

BURSASPOR'UN başarılı sol beki Aziz Behich, forvetlerinden gol bulamayan Timsah'ın adeta kurtarıcısı oldu. Karabük maçında bu sezon 4. golünü atarak tüm dikkatleri üzerine çeken 27 yaşındaki futbolcu, "Bursa'yla 1.5 yıl daha sözleşmem var. Amacım Bursaspor'da önemli başarılara imza atmak. Şu an başka bir şeyle ilgilenmiyorum" dedi. 5 yıldır Bursa'da bulunduğunu ve Avustralya'da bile 16 numaralı formayı giydiğini belirten Aziz, "Kendimi artık Bursalı hissediyorum. Şampiyonluk yaşamış bir kulüpte oynuyorum ve kulübümüzü Avrupa'ya taşımak için savaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Avustralya Milli Takımı'yla Dünya Kupası'na katılma hakkını da kazandığını vurgulayan tecrübeli futbolcu, "Şimdiden Rusya 2018'i iple çekiyorum. Bursaspor'u Dünya Kupası'nda en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum" diye konuştu.