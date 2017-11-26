 Bursaspor'da Harun Tekin şoku – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
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    26 Kasım 2017, Pazar
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    'da şoku

    Bursaspor'da Harun Tekin şoku

    'un milli kalecisi , sakatlığı sebebiyle Karabükspor maçında forma giyemeyecek.

    Süper Lig'in 13. haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 14.00'te Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan 'da şoku yaşandı.

    Son haftalardaki başarılı performansı ile dikkat çeken ve Karabükspor mücadelesinin kadrosunda yer almayan milli kalecinin dünkü antrenmanda sağ omzundan sakatlandığı öğrenildi. Başarılı file bekçisinin durumunun yarın çekilecek MR sonrası netlik kazanacağı bildirildi.

    Yeşil-beyazlıların Karabükspor'a karşı kalesinde Muhammet Şengezer yer alırken, yedekler arasında ise genç kaleci Ataberk Dadakdeniz bulunuyor.
    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 13:56
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