Bursaspor'da Harun Tekin şoku
Bursaspor'un milli kalecisi Harun Tekin, sakatlığı sebebiyle Karabükspor maçında forma giyemeyecek.
Son haftalardaki başarılı performansı ile dikkat çeken ve Karabükspor mücadelesinin kadrosunda yer almayan milli kalecinin dünkü antrenmanda sağ omzundan sakatlandığı öğrenildi. Başarılı file bekçisinin durumunun yarın çekilecek MR sonrası netlik kazanacağı bildirildi.
Yeşil-beyazlıların Karabükspor'a karşı kalesinde Muhammet Şengezer yer alırken, yedekler arasında ise genç kaleci Ataberk Dadakdeniz bulunuyor.
- 26 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:56
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Selçuk İnan vazgeçmiyor! ''İmha edilsin...''
Toplam 2
Yorum
No-name Selçuk aynı ihtarı Audi'ye de çektin mi :)
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Gönlüm G.Saray’da
Toplam 4
Yorum
Yaşar ersoyu Bu oyuncu için her türlü fedakarlık yapılmalı.Kalitesi belli,ihtiyaç ortada.
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''Galibiyeti biz kaçırdık''
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ bu ademde tam bir beşiktaş düşmanı adam ne zaman karşılaşsa illa bir sözü var :) adamı sanki tekme tokat kovdular kulüpten...
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