 Bursaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    Bursaspor'da maçı hazırlıkları başladı

    Bursaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı

    Bursaspor, maçının hazırlıklarına başlarken sakatlardan kötü haber geldi. Bilal Kısa'nın 6 hafta daha sahalardan uzak kalacağı öğrenilirken, Mikel Agu ise kontrolleri için bonservisine sahip olan Porto Kulübü'ne gitti.

    Süper Lig'in 12'nci haftasında evinde 'yi ağırlayacak olan Bursaspor, 1 günlük iznin ardından öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Paul Le Guen nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman tempolu koşularla devam etti. Yeşil beyazlı ekip daha sonra geniş alanda minyatür kalelerle kontrol pas oyunu oynadı. Son bölümde ise serbest çalışma yapıldı.

    BİLETLER SATIŞA ÇIKIYOR
    Öte yandan Bursaspor'un 18 Kasım Cumartesi günü saat:14:00'da Büyükşehir Belediye Stadı'nda ağırlayacağı Göztepe maçının biletleri yarın sabah 10.00 itibariyle satışa çıkıyor.
    Bilet fiyatları ise şöyle;
    VIP 1.BALKON: 200,00 TL
    VIP 2.BALKON: 200,00 TL
    BATI ALT TRİBÜN: 100,00 TL
    SPOR TOTO ALT TRİBÜN: 50,00 TL
    SPOR TOTO ÜST TRİBÜN: 40,00 TL
    GÜNEY KALE ARKASI (TEKSAS): 20,00 TL
    TOFAŞ TRİBÜNÜ : 20,00 TL
    MİSAFİR TRİBÜNÜ: 26,00 TL

    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:30
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