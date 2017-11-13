Bursaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı
Bursaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başlarken sakatlardan kötü haber geldi. Bilal Kısa'nın 6 hafta daha sahalardan uzak kalacağı öğrenilirken, Mikel Agu ise kontrolleri için bonservisine sahip olan Porto Kulübü'ne gitti.
Süper Lig'in 12'nci haftasında evinde Göztepe'yi ağırlayacak olan Bursaspor, 1 günlük iznin ardından öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Paul Le Guen nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman tempolu koşularla devam etti. Yeşil beyazlı ekip daha sonra geniş alanda minyatür kalelerle kontrol pas oyunu oynadı. Son bölümde ise serbest çalışma yapıldı.
BİLETLER SATIŞA ÇIKIYOR
Öte yandan Bursaspor'un 18 Kasım Cumartesi günü saat:14:00'da Büyükşehir Belediye Stadı'nda ağırlayacağı Göztepe maçının biletleri yarın sabah 10.00 itibariyle satışa çıkıyor.
Bilet fiyatları ise şöyle;
VIP 1.BALKON: 200,00 TL
VIP 2.BALKON: 200,00 TL
BATI ALT TRİBÜN: 100,00 TL
SPOR TOTO ALT TRİBÜN: 50,00 TL
SPOR TOTO ÜST TRİBÜN: 40,00 TL
GÜNEY KALE ARKASI (TEKSAS): 20,00 TL
TOFAŞ TRİBÜNÜ : 20,00 TL
MİSAFİR TRİBÜNÜ: 26,00 TL
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:30
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Fellaini ocak'ta Beşiktaş'ta
Toplam 12
Yorum
ÇOK PAHALI BU SADECE ATİBA NIN YERİNİ ALIR OĞUZHAN IN YANINDAN GEÇEMEZ
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Tolgay neden şut çekmediğini açıkladı
Toplam 1
Yorum
onurrr bence fellaini alinip bu adamlar yedek kalacaksa hic gelmesin.ozzi atiba medel tolgay. fellaini ye ne gerek var simdi-kesin menajer oyunu.
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Valbuena'ya 'Tribün' uyarısı
Toplam 4
Yorum
mathieu albuna eger valbuena fenerin en iyi futbolcusu ise vay halimize bence yonetimin istifa etmesi gerek transferler 0 hic bir icraatlari yok
Bursaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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