Bursaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı

Süper Lig'in 12'nci haftasında evinde Göztepe'yi ağırlayacak olan Bursaspor, 1 günlük iznin ardından öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Paul Le Guen nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman tempolu koşularla devam etti. Yeşil beyazlı ekip daha sonra geniş alanda minyatür kalelerle kontrol pas oyunu oynadı. Son bölümde ise serbest çalışma yapıldı.



BİLETLER SATIŞA ÇIKIYOR

Öte yandan Bursaspor'un 18 Kasım Cumartesi günü saat:14:00'da Büyükşehir Belediye Stadı'nda ağırlayacağı Göztepe maçının biletleri yarın sabah 10.00 itibariyle satışa çıkıyor.

Bilet fiyatları ise şöyle;

VIP 1.BALKON: 200,00 TL

VIP 2.BALKON: 200,00 TL

BATI ALT TRİBÜN: 100,00 TL

SPOR TOTO ALT TRİBÜN: 50,00 TL

SPOR TOTO ÜST TRİBÜN: 40,00 TL

GÜNEY KALE ARKASI (TEKSAS): 20,00 TL

TOFAŞ TRİBÜNÜ : 20,00 TL

MİSAFİR TRİBÜNÜ: 26,00 TL