 Timsah’ta Yusuf müjdesi – Fotomaç – 11 Kasım 2017 ;
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    11 Kasım 2017, Cumartesi
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    Timsah’ta Yusuf müjdesi

    Timsah’ta Yusuf müjdesi
    GÖZTEPE maçı hazırlıklarını sürdüren Bursaspor'da sakat futbolculardan gelen haberler teknik heyeti sevindirdi. Ziraat Türkiye Kupası'nda 26 Ekim'deki Yeni Altındağ maçında sakatlanan Trabzonspor'dan yeni transfer Yusuf Erdoğan'ın iki hafta sonraki Karabükspor maçına yetişeceği duyuruldu. Öte yandan Teknik Direktör Paul Le Guen bugün U21 takımı ile oynanacak idman maçında takımdaki herkesin forma giyeceğini belirtti. Sakatlıkları devam eden Sercan Yıldırım ve Serdar Kurtuluş ise antrenmanda yer almadı.

    MİNİKLERLE ATATÜRK'Ü ANMA TÖRENİ
    YEŞİL-BEYAZLILAR idman öncesinde 10 Kasım nedeniyle Türk bayraklarıyla, kendilerini ziyarete gelen minik öğrencilerle birlikte poz vererek, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.
    1. 11 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:12
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