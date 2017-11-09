 Genç futbolcu yabancı takımların radarında – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    Genç futbolcu yabancı takımların radarında

    Genç futbolcu yabancı takımların radarında

    'un 16 yaş altı futbol takımında forma giyen Zeynullah Türkay, İngiltere ve Almanya'dan 3 kulüp tarafından yakından takibe alındı.

    İngiltere'den 2, Almanya'dan da bir kulüp, Türkiye'deki kanalları aracılığıyla, genç futbolcuyu kadrolarına katabilmek için Kulübü ve Zeynullah Türkay'ın ailesiyle temasa geçti.

    Alman kulübü yetkililerinin önümüzdeki ay Zeynullah'ın ailesi ve kulüp yetkilileriyle görüşmek için Bursa'ya geleceği öğrenildi.

    Türkiye 14 ve 15 yaş altı takımlarında 11 kez milli formayı giyen yeşil-beyazlı kulübün 16 yaşındaki oyuncusunun babası İsmail Türkay, AA muhabirine, oğlu için İngiltere ve Almanya'dan transfer teklifleri geldiğini doğrularken, kulüp ismi vermekten kaçındı.

    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:58
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