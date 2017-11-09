Genç futbolcu yabancı takımların radarında
Bursaspor'un 16 yaş altı futbol takımında forma giyen Zeynullah Türkay, İngiltere ve Almanya'dan 3 kulüp tarafından yakından takibe alındı.
İngiltere'den 2, Almanya'dan da bir kulüp, Türkiye'deki kanalları aracılığıyla, genç futbolcuyu kadrolarına katabilmek için Bursaspor Kulübü ve Zeynullah Türkay'ın ailesiyle temasa geçti.
Alman kulübü yetkililerinin önümüzdeki ay Zeynullah'ın ailesi ve kulüp yetkilileriyle görüşmek için Bursa'ya geleceği öğrenildi.
Türkiye 14 ve 15 yaş altı takımlarında 11 kez milli formayı giyen yeşil-beyazlı kulübün 16 yaşındaki oyuncusunun babası İsmail Türkay, AA muhabirine, oğlu için İngiltere ve Almanya'dan transfer teklifleri geldiğini doğrularken, kulüp ismi vermekten kaçındı.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:58
-
Döndüm ama burada değilim
Toplam 18
Yorum
BEŞİKTAŞ at gözlüğü takmışsın arkadaşım sorun dış etkenler değil içinizde takım top oynamıyor aykutun korkak futbolu var sen hala SUNİ SUNİ SUNİ SUNİ
-
Çalık’ı geri istedi
Toplam 8
Yorum
EE SÜPER HABER BENCEDE GÖNDERİN.İYİ GÜZEL AMA GS SEVİYESİNDE DEĞİL. KESİN GÖNDERİN. HATTA KİRALIK VERİN DAHA İYİ.
-
Sarı-lacivertlilerde dedikodu krizi!
Toplam 1
Yorum
turan demir kendi basarisizligini örtbas etmek icin bir kurban secilecekti bu sefer mehmet topal alex de oldugu gibi sen gitte kurtulak Aykut efendi
Genç futbolcu yabancı takımların radarında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.