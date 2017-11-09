Genç futbolcu yabancı takımların radarında

İngiltere'den 2, Almanya'dan da bir kulüp, Türkiye'deki kanalları aracılığıyla, genç futbolcuyu kadrolarına katabilmek için Bursaspor Kulübü ve Zeynullah Türkay'ın ailesiyle temasa geçti.

Alman kulübü yetkililerinin önümüzdeki ay Zeynullah'ın ailesi ve kulüp yetkilileriyle görüşmek için Bursa'ya geleceği öğrenildi.

Türkiye 14 ve 15 yaş altı takımlarında 11 kez milli formayı giyen yeşil-beyazlı kulübün 16 yaşındaki oyuncusunun babası İsmail Türkay, AA muhabirine, oğlu için İngiltere ve Almanya'dan transfer teklifleri geldiğini doğrularken, kulüp ismi vermekten kaçındı.