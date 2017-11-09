Bursaspor kondisyon salonunda çalıştı
Bursaspor, bugün sabah saatlerinde kondisyon salonunda yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.
Bursaspor, bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:53
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Kocaman 3 ismi yönetime açıkladı!
Toplam 4
Yorum
ozgur bence fenerbahceye buyuk ve koklu bir revizyon gerekli. Baskan, yonetim, teknik direktor ve yasli oyuncularin hepsi gitmeli.
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Çalık’ı geri istedi
Toplam 7
Yorum
HASSABEYİ AhmetÇalık a karşılık sol bekimiz için Ugur Ciftci sağbeke Ahmet Oguz u verin alın sizin olsun yok biz direk istyrz diyrsnz o zmn 5 m € gtr
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Mehmet Topal için Beşiktaş iddiaları yalanlandı
Toplam 1
Yorum
erhan taktik vereceklerine saha çıktıklarında adam gibi top oynasınlar üçünü toplasan 1 aykut kocaman etmezler
Bursaspor kondisyon salonunda çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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