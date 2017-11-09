 Bursaspor kondisyon salonunda çalıştı – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    kondisyon salonunda çalıştı

    Bursaspor kondisyon salonunda çalıştı

    , bugün sabah saatlerinde kondisyon salonunda yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

    Milli maçlar sebebiyle lige verilen arada çalışmalarını çift antrenmanla sürdüren yeşil-beyazlı ekip, bugün sabah saatlerinde kondisyon salonunda ilk çalışmasını yaptı. Teknik Direktör Paul Le Guen nezaretinde gerçekleşen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Kondisyon salonunda yapılan ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, kondisyon aletleriyle yapılan çalışmalarla devam etti.

    , bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:53
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