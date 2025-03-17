Altın Busenaz

IBA tarafından Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda ülkemizi kadınlar 66 kg'da temsil eden Busenaz Sürmeneli, finalde Özbekistan'dan Navbakhor Khamidova'yı yenerek kariyerinin üçüncü dünya şampiyonluğuna ulaştı. Busenaz Sürmeneli daha önce 2019'da Rusya'da ve 2022'de İstanbul'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya elde etmişti. Öte yandan başarılı milli sporcu, 2024'te Belgrad'da Avrupa şampiyonluğu ile 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da altın madalyanın sahibi olmuştu. Fenerbahçe'nin sporcusu olan 26 yaşındaki Busenaz Sürmeneli, tarihi başarısının ardından gözyaşlarını tutamadı. Busenaz, Türk bayrağıyla ringde zaferini kutladı.

BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Busenaz Sürmeneli için bir tebrik mesajı yayınladı. Bakan Bak, mesajında "BUSENAZ SÜRMENELİ 3. KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU! Yine, yeniden şampiyon!" ifadelerini kullandı.

BÜŞRA İKİNCİ

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda final maçına çıkan Fenerbahçeli milli sporcu Rus rakibi Saltanat Medenova'ya yenildi. Büşra Işıydar bu sonuçla beraber ikinci olarak gümüş madalyaya uzandı.