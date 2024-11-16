  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Boks Mike Tyson vs Jake Paul maçı özeti | Mike Tyson-Jake Paul boks maçını kim kazandı?

Mike Tyson vs Jake Paul maçı özeti | Mike Tyson-Jake Paul boks maçını kim kazandı?

Mike Tyson ile Jake Paul'un aylardır beklenen boks maçında kazanan belli oldu. Dünyaca ünlü en genç ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson, YouTuber Jake Paul ile ringde kozlarını paylaştı.Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki müsabakayı Jake Paul kazandı. 78-74 skorla rakibini alt eden Paul, karşılaşmanın galibi oldu.

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 09:20 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 09:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mike Tyson vs Jake Paul maçı özeti | Mike Tyson-Jake Paul boks maçını kim kazandı?

Mike Tyson vs Jake Paul maçını kim kazandı? | Dünyaca ünlü en genç ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson ile YouTuber Jake Paul, aylardır beklenen maça çıktı. Ringde gergin anların hakim olduğu karşılaşmanın öncesinde, tartıya çıkmak için basının önüne çıkan Tyson'ın Jake Paul'a tokat atmasıyla rekabet kızışmıştı. Tokadın ardından konuşan Jake Paul "Tyson bana vurdu ve bir korkak gibi kaçtı. Onu öldüreceğim." ifadelerini kullandı. Peki Mike Tyson vs Jake Paul maçını kim kazandı? İşte Mike Tyson-Jake Paul boks maçı kazananı...

MİKE TYSON-JAKE PAUL BOKS MAÇI KAZANANI, GALİBİ KİM OLDU?

Profesyonel ağır sıklet boks dünyasında merakla beklenen Jake Paul (27) ile Mike Tyson (58) karşılaşması TSİ 08:08'de başladı.

Teksas'ın Arlington şehrinde bulunan ve Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) ünlü takımı Dallas Cowboys'a da gerçekleşen dev kapışmayı Jake Paul kazandı. Jake Paul, 8 raund sonunda Mike Tyson'ı 78-74 puanla yendi.

MIKE TYSON-JAKE PAUL BOKS MAÇI ÖZET

1. RAUNT: Mike Tyson 9-10 Jake Paul

2. RAUNT: Mike Tyson 18-20 Jake Paul

3. RAUNT: Mike Tyson 28-29 Jake Paul

4. RAUNT: Mike Tyson 38-38 Jake Paul

5. RAUNT: Mike Tyson 47-48 Jake Paul

6. RAUNT: Mike Tyson 56-58 Jake Paul

7. RAUNT: Mike Tyson 65-68 Jake Paul

8. RAUNT Mike Tyson 74-78 Jake Paul

"Seni öldürürüm Mike!" Devamını Oku BUNU DA OKU

REKORLARIN ADAMI MIKE TYSON

Ringlerde agresif tarzıyla tanınan ve tarihin en büyük boksörlerinden biri olarak kabul edilen 58 yaşındaki Mike Tyson, kariyerinde 44'ü nakavt olmak üzere 50 galibiyet ve 6 mağlubiyet aldı. Tyson, 1986'da Trevor Berbick'i yenerek "en genç ağır sıklet şampiyonu" unvanını kazandı. Ayrıca, WBA, WBC ve IBF şampiyonluklarını aynı anda elinde tutan ilk ağır sıklet boksör olarak tarihe geçti.

Tyson, kariyerine 2005'te son verdikten sonra, 2020'de gösteri maçı için ringlere döndü. Sporseverlerin hafızasında Evander Holyfield'ın kulağını ısırdığı ikonik maçla yer eden Tyson, bu olayıyla spor tarihine kazandı.

Tyson'dan emeklilik açıklaması! Devamını Oku BUNU DA OKU

YOUTUBE'DAN RİNGLERE

Boks kariyerine 2018'de başlayan Jake Paul, YouTube'da 20,8 milyon takipçisi ve 7,7 milyar izlenmeye sahip. İlk olarak Deji Olatunji ile amatör bir karşılaşmaya çıkan Paul, daha sonra profesyonel arenaya adım attı. Bugüne kadar 11 profesyonel maça çıkan 27 yaşındaki Paul, 7'si nakavtla olmak üzere 10 galibiyet aldı ve tek mağlubiyetini Tommy Fury karşısında yaşadı.

F.Bahçe'de Mourinho detayı! Okan Buruk...
F.Bahçe'ye İrfan Can şoku! Ezeli rakip devrede
DİĞER
Arda Güler, Fenerbahçe'ye dönecek mi? Sabah Spor o iddialara ışık tuttu...
İzmir'de 13 yaşındaki çocuk AIDS’ten öldü | Babanın ifadesi ortaya çıktı! Cinsel istismarla mı bulaştı?
G.Saray'dan kaleye dev hamle!
Cimbom'dan Ada'ya çıkarma! Sara transfere kefil oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Seni öldürürüm Mike!" "Seni öldürürüm Mike!" 09:01
Kazanan Jake Paul oldu! Kazanan Jake Paul oldu! 08:27
Bugün hangi maçlar var?⚽ 16 Kasım Cumartesi Bugün hangi maçlar var?⚽ 16 Kasım Cumartesi 07:54
O. Lyon’a küme düşme cezası O. Lyon’a küme düşme cezası 01:18
En iyisini yapmalıyız En iyisini yapmalıyız 01:16
İcardi’de ödem bekleniyor İcardi’de ödem bekleniyor 01:05
Daha Eski
Sıra Fofana’da Sıra Fofana’da 01:08
F.Bahçe’ye stratejimiz var F.Bahçe’ye stratejimiz var 01:10
Keleş: Tek eksik şey başarı Keleş: Tek eksik şey başarı 01:11
Sivasspor’a iki müjde Sivasspor’a iki müjde 01:12
Puan farkını açacağız Puan farkını açacağız 01:13
Kanarya kulübesiyle kazandı Kanarya kulübesiyle kazandı 01:14