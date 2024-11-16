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Haberler Boks Jake Paul mücadelesinin ardından Mike Tyson'dan emeklilik açıklaması!

Jake Paul mücadelesinin ardından Mike Tyson'dan emeklilik açıklaması!

Jake Paul ile karşı karşıya gelen Mike Tyson, 78-74 puanlama ile kaybetti. Dünya çapında heyecanla takip edilen karşılaşmanın ardından Tyson, bunun son maçı olup olmayacağı konusunda açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 09:24
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Jake Paul mücadelesinin ardından Mike Tyson'dan emeklilik açıklaması!

ABD'deki AT&T Stadı'nda 80 bin kişinin önündeki maçta Mike Tyson ile Jake Paul karşı karşıya geldi. Mücadele, 8 raunt sonunda Jake Paul'un 78-75 puan üstünlüğü ile sonuçlandı.

Karşılaşmanın ardından rakibi Jake Paul için Mike Tyson, "Mutluyum. Onun iyi bir dövüşçü ve hazırlıklı olduğunu biliyordum. Kimseye bir şey kanıtlamadım, sadece yapabildiğim şeyden mutluyum. Jake iyi bir dövüşçü, saygıyı hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Tyson ayrıca, "Bunun son dövüşüm olup olmayacağını bilmiyorum, duruma bağlı ama sanmıyorum." açıklamasında bulundu.

"ONUNLA DÖVÜŞMEK BİR ONUR"

Maçın galibi Jake Paul ise Mike Tyson'dan övgüyle bahsedip, "Mike Tyson, bu büyük bir onur. Mike bunu başaran en büyük kişi. Bugün onsuz burada olamazdık. Bu adam bir ikon. Onunla dövüşebilmek bir onur. Gerçekten zorlu bir dövüştü. Böyle olmasını bekliyordum. Elimden geleni yaptım." dedi.

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