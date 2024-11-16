Jake Paul'un abisi Logan Paul'dan Tyson'a: Seni öldürürüm Mike!

Dünya çapında heyecanla takip edilen Mike Tyson - Jake Paul arasındaki boks mücadelesinde kazanan taraf 78-74 Jake Paul oldu.

Karşılaşmanın son saniyelerinde Jake Paul, Mike Tyson'a saygısını göstererek karşısında boyun eğdi. Mike Tyson ise bu hareketin ardından genç rakibine sarıldı ve teşekkür etti.

"SENİ ÖLDÜRÜRÜM MIKE!"

Karşılaşmanın ardından konuşan Mike Tyson, Logan'la (Jake Paul'un abisi) ringe çıkabileceğini söyledi.

Logan Paul'un, Mike Tyson'ın açıklamalarına "Seni öldürürüm Mike!" diyerek tepki gösterdi.