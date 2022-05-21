Boks Şampiyonası’nda 4 altın madalya ile tarih yazdık

İLK ALTIN BUSE NAZ'DAN

Buse Naz Çakıroğlu, 50 kilo finalinde Kolombiyalı Ingrit Lorena Valencia Victoria'yla karşı karşıya geldi. Müsabakaya iyi başlayan ve maçın kontrolünü elinde bulunduran Buse Naz, ilk raundu 5-0 aldı. Kontrollü performansını sürdüren milli boksör ikinci raundu da 4-1 üstün tamamladı. Son raundu da 4-1 alan ay-yıldızlı sporcu, maçı 5-0 kazanarak dünya şampiyonluğuna ulaştı.

HATİCE ŞANS TANIMADI

Finalde sahne alan ikinci Türk sporcu olan Hatice Akbaş, finalde Romanya'dan Lacramioara Perijoc ile karşılaştı. İstanbul'da tribünlerin desteğiyle maça iyi başlayan Hatice, ilk raundu 4-1 aldı. İkinci raundu 3-2 kaybeden milli boksör, son raunda genel skorda üstün girdi. Son 3 dakikalık bölümü de 3-2 alan ay-yıldızlı boksör, maçı 3-2 kazanarak altın madalyaya uzanmayı başardı.

BUSENAZ NAKAVT ETTi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 69 kiloda altın madalya kazanarak Türk spor tarihine geçen son dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, 66 kilo finalinde Kanadalı Charlie Cavanagh ile karşılaştı. İlk iki raundu 5-0 alan milli boksör, rakibini çaresiz bıraktı. Busenaz, son rauntta bitime 45 saniye kala hakem kararıyla galip ilan edildi ve altın madalyanın sahibi oldu.

ŞENNUR DEMİR YUMRUK

81 kiloda mücadele eden milli boksör Şennur Demir, günün son finalinde Faslı Khaija Mardi ile karşılaştı. Dengeli geçen ilk raundu Faslı Mardi 3-2 aldı. İkinci rauntta rakibini yere indiren Şennur, hakemin saymasını sağladı. Bu bölümü 4-1 alan milli boksör, genel skorda 2-1 üstünlük kurdu. Son raundu 4-1 alan Şennur Demir, maçı da 4-1 kazanarak altın madalyaya ulaştı.

KASAPOĞLU: GURUR TABLOSU

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Kadın sporcularımızın gurur tablosu. Çok büyük bir mutluluk yaşattılar. Gönülden tebrik ediyorum. 19 Mayıs'ın hemen ertesinde çok büyük bir mutluluk yaşattılar. Türkiye'nin adını zirveye kazıdılar. Bu resimle gurur duyuyorum. Spor camiamızla el ele vererek daha güçlü yarınlara yürüyeceğiz.

ERDOĞAN TEBRİK ETTİ: HEDEF PARİS

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Şampiyonası'nda tarih yazan millileri kutladı. Erdoğan, "Şimdi, inşallah hedef Paris Olimpiyatları!" mesajını paylaştı.

BUSENAZ SÜRMENELI:

Farklı sıklette karşılaşmadığım rakiplerle karşılaşıyorum. Allah çalışana eninde sonunda veriyor. Çok çalıştım ve sabrettim. İstiklal Marşı'nı okutmak nasip oldu. 2024'te ikinci olimpiyat madalyamızı alıp getirmek istiyoruz.

ŞENNUR DEMIR:

Türkiye olarak hak ettik. Yıllardır hayalini kurdum. Bir sürü sakatlık geçirdim, bırakma evresine geldim. Bırakmamı söyleyenler çok oldu. 39 yaşındayım. İnsanın kalbinde neye inandığının önemi vardır, yaşın önemi yoktur.

HATİCE AKBAŞ:

Ülkemde altın madalya kazandım. Yaşım henüz çok genç, buna rağmen güzel bir sonuç elde ettiğimi düşünüyorum. Arkamdaki milli takım antrenörlerimin ve babamın bana inancı tamdı. Ben de bunu boşa çıkarmadım.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU:

Önümüzde çok önemli turnuvalar var. Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonası gibi. Tabii bunların hepsi Paris Olimpiyatları için. Burada şampiyon olmamız Paris için de umut ışığı oldu. İnşallah orada da madalya istiyoruz.