BUSENAZ SÜRMENELİ ÇEYREK FİNAL MAÇI CANLI İZLE | Busenaz Sürmeneli çeyrek final maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BUSENAZ SÜRMENELİ ÇEYREK FİNAL MAÇI CANLI İZLE | Son olimpiyat şampiyonu sporcumuz 66 kiloda Busenaz Sürmeneli, Paris 2024 Olimpiyat

Oyunları'nda çeyrek finalde Taylandlı Janjaem Suwannapheng'le karşılaşacak. Milli boksör Busenaz Sürmeneli, yarı finale kalması halinde cinsiyet tartışmalarıyla gündeme gelen Khelif ve Macar Anna Luca Hamori karşılaşmasının galibiyle eşleşecek. Peki Busenaz Sürmeneli çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BUSENAZ SÜRMENELİ ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Busenaz Sürmeneli - Janjaem Suwannapheng karşılaşması 3 Ağustos Cumartesi günü saat 18.06'da yapılacak. Çeyrek final mücadelesi TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

Çeyrek finali kazanması halinde Busenaz Sürmeneli 6 Ağustos'ta yarı finale, 9 Ağustos tarihinde de final maçına çıkacak.

BOKS FEDERASYONU BAŞKANI'NDAN 'IMANE KHELIF' AÇIKLAMASI

Boksta son olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'nin yarı finale yükselmesi halinde rakibi, Imane Khelif - Anna Luca Hamori karşılaşmasının galibi olacak. Khelif, cinsiyet tartışmaları nedeniyle gündemdeki yerini koruyor. İtalyan boksör Angela Carini, Cezayirli Imane Khelif karşısında 46. saniyede oyundan çekildi. Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, cinsiyet tartışmaları yapılan Cezayirli Khelif için A Spor'a konuştu. Gözgeç, "2022 ve 2023

Dünya Şampiyonası'nda kadınlarda yarışma kriterlerini karşılamadığına karar verildi. İtiraz ettik, insan haklarından yola çıkılarak reddedildi" dedi.

NE OLMUŞTU?

Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da yapılan kadınlar 66 kiloda son 16 turunda İtalyan boksör Carini ile Khelif karşılaştı. Carini, aldığı sert darbelerin ardından maçın 46. saniyesinde oyundan çekildi. Karşılaşmada yaşananların ardından Imane Khelif'in kariyerinde daha önce 2023 Dünya Boks Şampiyonası'ndan "cinsiyet uygunluk testleri de dahil olmak üzere" çeşitli testleri geçemediği spor kamuoyunca tartışılmaya başlandı.

Angela Carini ve Imane Khelif

IBA'DAN IOC'YE MEKTUP

Uluslararası Boks Birliği (IBA), Uluslararası Olimpiyat Komitesine (IOC) Khelif ile ilgili gönderdiği mektubunda, şu bilgileri verdi:

"24 Mart 2023 tarihinde IBA, sporcular Lin Yu-ting ve Imane Khelif'i 2023'te Yeni Delhi'de düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'ndan diskalifiye etmiştir. Bu diskalifiye, IBA Yönetmeliğinde belirtildiği gibi kadınlar müsabakasına katılmak için uygunluk kriterlerini karşılamamalarının bir sonucuydu. Unutulmaması gereken bir nokta, sporcular testosteron testine tabi tutulmamış ancak ayrıntıları gizli tutulan ayrı ve tanınmış bir teste tabi tutulmuşlardır. Bu test, her iki sporcunun da gerekli uygunluk kriterlerini karşılamadığını ve diğer kadın yarışmacılara göre rekabet avantajına sahip olduklarını kesin olarak göstermiştir."

TÜRKİYE BOKS FEDERASYONUNDAN BAŞVURU

Son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde eşleştiği Taylandlı Janjaem Suwannapheng'i, Khelif de Macar Anna Luca Hamori'yi elemesi halinde bu iki sporcu yarı finalde eşleşecek.

Türkiye Boks Federasyonu IOC'ye başvuru yaptı. Başvuruda Khelif'in, "cinsiyet uygunluk testleri de dahil olmak üzere çeşitli testleri geçemediği" hatırlatılarak oyuncunun organizasyondan diskalifiye edilmesi ifade edildi.

Busenaz Sürmeneli ve Aneta Rygielska

IOC BAŞVURUYU REDDETTİ

IOC, IBA ve Türkiye Boks Federasyonunun yaptığı başvuruyu reddetti. IOC, açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks turnuvasına katılan tüm sporcular, müsabakaların uygunluk ve giriş düzenlemelerinin yanı sıra Paris 2024 Boks Birimi (PBU) tarafından belirlenen tüm geçerli tıbbi düzenlemelere uyarlar. Önceki olimpik boks müsabakalarında olduğu gibi, sporcuların cinsiyeti ve yaşı pasaportlarına göre belirlenmektedir. İki sporcu, 2023'teki IBA Dünya Şampiyonasının sonlarına doğru, herhangi bir yasal süreç olmaksızın aniden diskalifiye edildiler. Bu iki sporcuya yönelik mevcut saldırı, özellikle de bu sporcuların uzun yıllardır üst düzey müsabakalarda yarıştıkları göz önünde bulundurulduğunda, herhangi bir uygun prosedür olmaksızın alınan bu keyfi karara dayanmaktadır. Böyle bir yaklaşım iyi yönetişime aykırıdır. Uygunluk kuralları müsabakalar devam ederken değiştirilmemeli ve herhangi bir kural değişikliği uygun süreçleri takip etmeli ve bilimsel kanıtlara dayanmalıdır."