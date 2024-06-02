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Bakan Bak, Milli boksör Esra Yıldız Kahraman'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Tayland’da düzenlenen Boks Dünya Olimpiyat Eleme Turnuvası'nda elde ettiği başarıyla Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası alan Esra Yıldız Kahraman’ı yayımladığı mesajla tebrik etti. İşte detaylar...

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 17:55
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Bakan Bak, Milli boksör Esra Yıldız Kahraman'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Tayland'da düzenlenen Boks Dünya Olimpiyat Eleme Turnuvası'nda elde ettiği başarıyla Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası alan Esra Yıldız Kahraman için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tayland'da düzenlenen Boks Dünya Olimpiyat Eleme Turnuvası'nda elde ettiği başarıyla kadınlar 57 kiloda Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası alan Esra Yıldız Kahraman'ı tebrik ediyorum. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi boks branşında 5 kadın ve 3 erkek sporcumuz temsil edecek. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ringe çıkacak tüm boksörlerimize başarılar diliyorum."

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