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Milli boksör Busenaz Sürmeneli'den olimpiyat açıklaması!

Son dakika spor haberleri... Olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli 2028 Los Angeles Olimpiyatları ile ilgili yaptığı açıklamada, "Boksu 2028 Los Angeles'ta kaldıramazlar. ABD'den çıkaramazlar çünkü orada çok popüler. Böyle bir risk almazlar" dedi.

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 11:12
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Milli boksör Busenaz Sürmeneli'den olimpiyat açıklaması!

Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, branşının 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'ndan çıkartılmayacağına inandığını söyledi.

Genç yaşına rağmen Türk spor tarihinin en önemli isimlerinden biri olan, olimpiyatlarda boksta Türkiye'ye ilk ve tek altın madalyayı 2020 Tokyo'da getiren Busenaz Sürmeneli, yeni hedeflerini anlattı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile Uluslararası Boks Birliği (IBA) arasında yaşanan sorunlar nedeniyle boks branşının 2028 Los Angeles'ta olmama riskini değerlendiren 25 yaşındaki boksör, "Boksu 2028 Los Angeles'ta kaldıramazlar. ABD'den çıkaramazlar çünkü orada çok popüler. Böyle bir risk almazlar. Boksa ABD'de büyük bir ilgi var. Büyük paralar kazanılıyor. 2016 Olimpiyatları'nda bazı sıkıntılar olmuş ama IBA'nın yeni başkanı bunları düzeltmek için büyük bir çaba sarf ediyor. 'Herkes boksa güvensin' diye büyük bir çalışma yapıyorlar." diye konuştu.

"OLİMPİYATLARA KADAR YÜZDE YÜZÜMÜZLE HAZIR OLACAĞIZ"

Busenaz, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için ara vermeden çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan sonra dinlenmek için pek fırsatlarının olmadığını dile getiren başarılı sporcu, "Ülkemizde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda altın madalya aldım. Daha sonra Akdeniz Oyunları, Avrupa Şampiyonası… Ameliyat oldum, toparlaması kolay değildi. Avrupa Oyunları'na tam hazır gitmedim ama şampiyonluk aldım. Oradan altın madalyayla döndüğüm için gururluyum. Olimpiyatlara kadar yüzde yüzümüzle hazır olacağız." ifadelerini kullandı.

"Keşke olimpiyat şampiyonu olmadan bir daha olimpiyatlara hazırlansaydım." diyen Busenaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

Tokyo'da aldığım altın madalyanın üzerimde bir baskısı yok ama önemli bir sorumluluğu var. Bunun için de ayrı bir motivasyonla çalışmanız gerekiyor. Bazen sakatlıklar oluyor, moralimizi bozuyor. Bu sorumluluk itici güç de olabiliyor. Önemli olan pes etmemek. İnişler çıkışlar olabilir. Herkes benden ringin içinde değişik şeyler bekliyor. Ben de insanım sonuçta. Rakiplerim iyi. Avrupa Oyunları'nda şampiyon olduktan sonra kimse bana, 'Helal olsun, sakatlıktan çıkıp şampiyon oldun' demedi. Herkes kaybettiğim raunda bile şaşırıyor. Beni öyle bir konuma getirdiler ki raunt kaybetmeme bile tahammülü olmuyor insanların. Orada ciddi bir karakter ortaya koydum. Sonuna kadar savaştığımı gösterdim.

KENDİ FİLMİNDE BAŞROL OYNAMAK İSTİYOR

Busenaz Sürmeneli, 2028 Los Angeles'tan sonra hayatının bir film olmasını düşünebileceğini ancak başrolü kendisinin oynamak istediğini dile getirdi.

Son dönemde izlediği bir filmin etkisinde kaldığını vurgulayan Busenaz, şunları kaydetti:

İsmini hatırlamıyorum ama at bincisi olan bir kızın hikayesi var. Film gerçek hayattan alınma. Kız sakatlıklar yaşıyor ama asla pes etmiyor. ABD'nin en iyi yerlerinde yarışlara katılıyor. Şu an ülke ülke gezip motivasyon konuşmaları yapıyor. Pes etmemesini kendi hayatıma benzetiyorum. Çünkü 3 ameliyat geçirdim. Çok zor şeyler yaşadım. Ben boksa 75 kiloda başladım, şimdi 66 kiloda dövüşüyorum. Kolay bir şey değil bu. Ben 18 yaşından sonra kilo düşmeye başladım. İlk maça 2 ay kala ağır diyet başlıyor. En basitinden canınızın çektiği bir çikolatayı aylarca yiyemiyorsunuz. Herkes madalyanın rengini biliyor ama arka planda neler yaşanıyor kimse bilmiyor. Antrenmanlarda acıdan çok ağladığımı biliyorum. Hayatım 2028'den sonra film olabilir. Beni benden başkası anlatamaz, kendim oynamam lazım.

ŞAMPİYONUN EN SEVDİKLERİ

Şampiyon sporcu Busenaz Sürmeneli'nin en sevdiği kitap, film, yemek vb. sorulara yanıtları:

En sevdiğin yemek: Tavuklu pilav.

En sevdiğin Karadeniz yemeği: Annemin hamsisi ve somonu.

En sevdiğin film: Dangal.

En sevdiğin dizi: La Case de Papel.

Ağladığı film: Ben çok duygusal biriyim, her şeye ağlarım.

En sevdiği çizgi film: Tom ve Jerry.

Yerinde olmak istediği çizgi film kahramanı: Tom olabilir. Çok merhametli aslında.

En sevdiği ders: Lisede geometri ve matematik. Üniversitede anatomi. Anatomide zorlanacağımı söylediler ama AA notuyla geçtim.

En sevdiği şarkıcı ve şarkı: Yıldız Tilbe ve bütün şarkıları.

En son okuduğu kitap: Cengizhan.

En sevdiğin şehir ve ülke: Çocukluğumun geçtiği Bursa-Mudanya. Ülke olarak İngiltere, İtalya, Kazakistan.

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