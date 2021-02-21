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Boks Milli Takımı Bulgaristan yolcusu

Olimpik kadın ve olimpik erkek boks milli takımları, Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları hazırlıkları kapsamında Bulgaristan'ın şehrinde yapılacak olan 72. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası'na katılacak.

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 15:21
Boks Milli Takımı Bulgaristan yolcusu

Olimpik kadın ve olimpik erkek boks milli takımları, Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları hazırlıkları kapsamında Bulgaristan'ın şehrinde yapılacak olan 72'nci Uluslararası Strandja Boks Turnuvası'na katılacak. Milliler bugün hava yoluyla Bulgaristan'a hareket etti.

Milli boksörlerin Olimpiyat Kota Müsabakalarına özel turnuvalarla hazırlandığını belirten Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, ''Sporcularımız kamplar ve özel turnuvalarla eleme müsabakalarına en iyi şekilde hazırlanıyor. Bu tarz turnuvalar eksiklerimizi görmek için çok önemli. Hedefimiz Tokyo'dan Olimpiyat madalyalarıyla dönmek'' dedi.

Turnuvada madalya mücadelesi verecek milli takımda şu isimler yer alıyor:

Kadınlar: (57 kg), (57 kg), (60 kg), (69 kg), (75 kg)

Erkekler: (52 kg), (57 kg), (57 kg), (69 kg), (75 kg), (81 kg), (91 kg), (+91 kg), (+91 kg)

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