Haberler Boks Arda Tamer Avcı Ukrayna'da şampiyon oldu

'da şampiyon oldu

, kıtalararası dünya şampiyonluğuna ev sahipliği yapıyor. Dünyanın bir çok ülkesinden Ukrayna’daki boks şölenine gelen sporcular, bugün ringe çıktı. Bunlar arasında , Ukrayna'da hafif sıklette Kıtalararası şampiyonu oldu. Avcı, rakibini 2. rauntta nakavt etti.

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 09:31 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 09:45
Arda Tamer Avcı Ukrayna'da şampiyon oldu

Çoğunluğunu Türk sporcuların oluşturduğu organizasyonda, rakipler kıyasıya mücadele etti. Günün maçı olarak kabul edilen ve arasındaki müsabaka, Ndomba'nın korona virüs testi pozitif çıkınca 1,5 ay sonrasına ertelendi.
Serdar Avcı'nın kardeşi ise Gürcü rakibi karşısında galibiyet kazanarak kıtalararası kemerin sahibi olan isim oldu.
Diğer Türk sporculardan ise adına ringe çıkan Ahıska Türk'ü Dzhamal Usmanov karşısında mağlup oldu. Maç sonu ringde Altay'a sarılan Usmanov, "Üzülme abi kemer bizde, uzağa gitmedi" diyerek Altay'ı teselli etti ve ringde Atatürk işlemeli Türk bayrağıyla poz vererek gönülleri kazandı.

"Kemeri alacağım"
Maç sonu İhlas Haber Ajansı'na konuşan Şükrü Altay, "Herkese çok selamlar 'den. Maçı alamadım puan olarak arkada kaldık. Ama kemer için yine dövüşeceğiz 'de ve inşallah alacağız. 3 hafta antrenmanımız vardı iyi hazırlanamadık. Türkiye'ye çok selamlarımı ve saygılarımı yolluyorum. Dualarınız bize yeter çok sağ olun" ifadelerinde bulundu.

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