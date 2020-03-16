Boksör Aycan Güldağı Londra’da son 16’ya yükseldi
İngiltere’de yapılan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları’na katılan Elazığlı boksör Aycan Güldağı, İspanyol rakibini yenerek son 16 turuna yükseldi.
2020 Tokyo Olimpiyatları için İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan Avrupa Kota Müsabakaları'na, Elazığ Keban Fırat Kültür Spor Kulübü sporcusu Aycan Güldağı 57 kilogramda katıldı. İspanyol rakibi Jenifer Fernandez Romero'yu mağlup eden Milli sporcu, son 16 turuna ismini yazdırdı.
Elazığ Gençlik Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren "Badmintonda Aliye Demirbağ ile gururlandık, Boksta Aycan Güldağı ile heyecanlıyız. Daima spora ve sporcularımıza verdiğimiz desteklerin meyvelerini böyle başarılar ile kutluyoruz. Yetişen sporcularımıza bu yolda örnek olan Şampiyonlarımızı ve antrenörlerimizi bir kez daha kutluyor, başarılarını paylaşıyorum" dedi.
- 16.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Boksör Aycan Güldağı Londra’da son 16’ya yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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