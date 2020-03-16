Boksör Aycan Güldağı Londra’da son 16’ya yükseldi - Son dakika Boks haberleri - Fotomaç
16 Mart 2020, Pazartesi
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Boksör ’da son 16’ya yükseldi

Boksör Aycan Güldağı Londra’da son 16’ya yükseldi

’de yapılan Oyunları ’na katılan Elazığlı boksör , İspanyol rakibini yenerek son 16 turuna yükseldi.

2020 Tokyo Olimpiyatları için 'nin başkenti 'da yapılan 'na, Keban Fırat Kültür Spor Kulübü sporcusu 57 kilogramda katıldı. İspanyol rakibi Jenifer Fernandez Romero'yu mağlup eden Milli sporcu, son 16 turuna ismini yazdırdı.
Elazığ Gençlik Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren "Badmintonda Aliye Demirbağ ile gururlandık, Boksta Aycan Güldağı ile heyecanlıyız. Daima spora ve sporcularımıza verdiğimiz desteklerin meyvelerini böyle başarılar ile kutluyoruz. Yetişen sporcularımıza bu yolda örnek olan Şampiyonlarımızı ve antrenörlerimizi bir kez daha kutluyor, başarılarını paylaşıyorum" dedi.

  1. 16.03.2020
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