Milli boksörler İngiltere'den olimpiyat vizeleriyle dönmek istiyor - Son dakika Boks haberleri - Fotomaç
14 Mart 2020, Cumartesi
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Milli boksörler 'den olimpiyat vizeleriyle dönmek istiyor

Milli boksörler İngiltere'den olimpiyat vizeleriyle dönmek istiyor

, 14-24 Mart tarihlerinde 'da yapılacak 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'ndan olimpiyat vizeleriyle dönmeyi hedefliyor.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde gerçekleştirdiği çalışmalarını tamamlayan Boks , organizasyonun düzenleneceği 'ye gitti.

Milli sporcuların erkeklerde 8 sıklette madalya mücadelesi vereceği organizasyonda Batuhan Çiftçi (52 kilo), (57 kilo), (63 kilo), Necat Ekinci (69 kilo), Serhat Güler (75 kilo), (81 kilo), Mücahit İlyas (91 kilo), Eren Uzun (+91 kilo) ringe çıkacak.

'nın Başantrenörü Reymundo Zamora Nunez, yaptığı açıklamada, son iki yıldır büyük tempoyla olimpiyatlara hazırlandıklarını söyledi.

Sporcuların performansından memnun olduğunu dile getiren Nunez, "Tüm ülkeler oraya madalya almak için gelecek. Bunun için mücadele edecek. 'daki kalifikasyonda en iyisini yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Tecrübeli boksörlerle mücadele edeceklerine işaret eden Nunez, "Zor geçeceğini hepimiz biliyoruz ama bizim hazırlıklarımız da bu durumda çok iyi. Beklentimiz 3-4 kalifikasyon almak. Daha sonra dünya kalifikasyonuna bakacağız." ifadesini kullandı.

Hakan Doğan ise Londra'daki elemelere çok iyi hazırlandıklarını anlattı.

Takım halinde moral ve motivasyonlarının üst seviyede olduğunu vurgulayan Hakan, "Türk bayrağının ne kadar şerefli, şanlı bir bayrak olduğunu göstereceğiz. Türk olmak çok farklı bir şey. Bir Türk dünyaya bedeldir. Biz bunu göstereceğiz. İnşallah takım halinde vizeleri alıp geleceğiz." diye konuştu.

Milli boksör Bayram Malkan da kilosunda seri başı olduğunu belirterek, "Güzel bir kamp geçirdik. Elimizden gelenin en iyisini yaparak ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmek için vizeyi alacağız." dedi.

  1. 14.03.2020
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