Salim Kayıcı: 3 önemli turnuvamızı erteledik - Son dakika Boks haberleri - Fotomaç
12 Mart 2020, Perşembe
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: 3 önemli turnuvamızı erteledik

Salim Kayıcı: 3 önemli turnuvamızı erteledik

Federasyonu Başkanı " Alınan Önlemler" kapsamında katılacakları uluslararası 3 önemli turnuvanın ertelendiğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Büyük Millet Meclisinde yaptığı bilgilendirmede mart ve nisan aylarında 82 ulusal ve uluslararası organizasyonunun ertelendiğini anımsatan Kayıcı, "Avusturya'da 24-26 Nisan'da yapılacak Klasik 2020 Wako Dünya Kupası, 'da 1-5 Nisan'da düzenlenecek olan 5. Uluslararası Türkiye Açık Avrupa Kupası Turnuvası ile 17-19 Nisan tarihlerinde 'da yapılacak 2020 Okyanusya Şampiyonası ' Alınan Önlemler' kapsamında ertelendi." dedi.

Kayıcı, sporda sağlığın öncelikli olduğuna dikkati çekerek "Bu anlamda devletimizin aldığı erteleme kararını destekliyoruz. Federasyon olarak mayıs ayına kadar yurt dışında yapılan hiçbir faaliyete katılmayacağız. Ancak yurt içinde yapılacak faaliyetlerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

"TEMENNİMİZ BU SÜRECİ EN EN AZ ZARARLA ATLATMAK"

Gençlik ve Spor Bakanlığının alacağı tüm kararları uygulayacakların kaydeden Kayıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu anlamda bizim de aldığımız önlemler var. tedbirleri ve bilgilendirmelerini anında takip ediyor ve sporcularımızla paylaşıyoruz. Yurt içinde yapacağımız tüm faaliyetlerimiz öncesi gerekli tüm dezenfekte işlemlerini harfiyen uygulayacağız. Yine 'Koronavirüse Karşı Alınan Önlemler' kapsamında gerek sporcu gerekse de antrenörlerimizi hem uyaracak hem de düzenli olarak bilgilendireceğiz. Her şeyin başı sağlık. Temennimiz bu süreci en az zararla atlatmak."

  1. 12.03.2020
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