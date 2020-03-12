Salim Kayıcı: 3 önemli turnuvamızı erteledik
Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı "Koronavirüse Karşı Alınan Önlemler" kapsamında katılacakları uluslararası 3 önemli turnuvanın ertelendiğini söyledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaptığı bilgilendirmede mart ve nisan aylarında 82 ulusal ve uluslararası organizasyonunun ertelendiğini anımsatan Kayıcı, "Avusturya'da 24-26 Nisan'da yapılacak Klasik 2020 Wako Dünya Kupası, Antalya'da 1-5 Nisan'da düzenlenecek olan 5. Uluslararası Türkiye Açık Avrupa Kupası Kick Boks Turnuvası ile 17-19 Nisan tarihlerinde Avustralya'da yapılacak 2020 Okyanusya Şampiyonası 'Koronavirüse Karşı Alınan Önlemler' kapsamında ertelendi." dedi.
Kayıcı, sporda sağlığın öncelikli olduğuna dikkati çekerek "Bu anlamda devletimizin aldığı erteleme kararını destekliyoruz. Federasyon olarak mayıs ayına kadar yurt dışında yapılan hiçbir faaliyete katılmayacağız. Ancak yurt içinde yapılacak faaliyetlerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.
"TEMENNİMİZ BU SÜRECİ EN EN AZ ZARARLA ATLATMAK"
Gençlik ve Spor Bakanlığının alacağı tüm kararları uygulayacakların kaydeden Kayıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu anlamda bizim de aldığımız önlemler var. Sağlık Bakanlığının tedbirleri ve bilgilendirmelerini anında takip ediyor ve sporcularımızla paylaşıyoruz. Yurt içinde yapacağımız tüm faaliyetlerimiz öncesi gerekli tüm dezenfekte işlemlerini harfiyen uygulayacağız. Yine 'Koronavirüse Karşı Alınan Önlemler' kapsamında gerek sporcu gerekse de antrenörlerimizi hem uyaracak hem de düzenli olarak bilgilendireceğiz. Her şeyin başı sağlık. Temennimiz bu süreci en az zararla atlatmak."
- 12.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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