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16 Mart 2020, Pazartesi
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Boksta olimpiyat elemeleri koronavirüs nedeniyle yarıda kaldı

Boksta olimpiyat elemeleri koronavirüs nedeniyle yarıda kaldı

Boksta 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa eleme turnuvası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 3. gün müsabakalarının ardından ertelendi. 'de düzenlenen turnuvada mücadele eden sporcu arasındaki , Tokyo 2020'ye katılmaya hak kazandı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden (IOC) yapılan açıklamaya göre, IOC bünyesindeki boks çalışma grubu, 14 Mart'ta 'nin başkenti 'da başlayan ve 24 Mart'a kadar sürecek organizasyonun, artan sağlık endişeleri yüzünden durdurulmasını kararlaştırdı.

Yerel organizasyon komitesinin kararıyla 3. gün maçlarına seyircilerin alınmadığı turnuvada, sporcu mücadele ediyordu. Milli takım kafilesinde ayrıca Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, 2 federasyon yetkilisi, 7 antrenör ve bir sağlık görevlisi bulunuyor.

Öte yandan, 26 Mart-3 Nisan tarihlerinde Arjantin'in başkenti 'te düzenlenecek Amerika kıtası elemeleri ve 'nın başkenti Paris'in 13-20 Mayıs tarihlerinde ev sahipliği yapacağı dünya elemeleri de ertelendi.

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İlk 3 günde ringe çıkan milli boksörlerden , yükselerek erkekler 52 kiloda kota için gerekli dereceyi elde etti.

Buse Naz Çakıroğlu (kadınlar 51 kilo) ve Busenaz Sürmeneli (kadınlar 69 kilo), adlarını çeyrek finale yazdırdı.

Kadınlarda Aycan Güldağı (57 kilo) ile (60 kilo), erkeklerde de (63 kilo), Necat Ekinci (69 kilo), Serhat Güler (75 kilo) ve Mücahit İlyas (91 kilo) son 16 turuna çıktı.

Şennur Demir (kadınlar 75 kilo), Bayram Malkan (erkekler 81 kilo) ve Eren Uzun (erkekler +91 kilo), erteleme nedeniyle maça çıkamadı. Erkekler 57 kiloda yarışan Hakan Doğan ise elendi.

  1. 16.03.2020
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