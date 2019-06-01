Ece Ediz Avrupa şampiyonu
Ece Asude Ediz, Romanya'nın Galati şehrinde düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası 80 kilo final müsabakasında rakibini mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu.
Yıldız Boks Milli Takımımız şampiyonayı 1 altın, 3 bronz olmak üzere toplamda 4 madalya ile tamamladı.
Kızlar 80 kilo final müsabakasında Ece Asude Ediz, Bulgar rakibi Diyana Al Shaar'ı mağlup ederek altın madalya kazandı. 46 kiloda mücadele eden Yağmur Baba ise şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.
Erkekler 63 kiloda Bilge Kağan Kanlı ve +80 kiloda Burak Çelik şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.
- 01.06.2019
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Galatasaray Jimmy Durmaz'ı transfer etti
Toplam 5
Yorum
UA37 ALINSA İYİ OLUR. TÜRK STATÜSÜNDE OYNUYOR. GENÇLERBİRLİĞİNDE İYİ İŞLER ÇIKARDI
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Galatasaray Selçuk İnan'la 1 yıllık sözleşme imzaladı!
Toplam 3
Yorum
TEŞEKKÜRLER KAPTAN ÇOK İYİ OLDU. SELÇUK KAPTAN GS DA VE TAKIMIN BAŞINDA KALMALIYDI. TEŞEKKÜR EDİYORUZ SELÇUK KAPTANIMIZA.
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İanis Hagi elden kaçtı
Toplam 1
Yorum
muammer Hagi bu cocugu getirdi kimse ilgilenmedi,kacan balik buyuk olurmus
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