Ece Ediz Avrupa şampiyonu
01 Haziran 2019, Cumartesi
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Ece Ediz Avrupa şampiyonu

Ece Ediz Avrupa şampiyonu

, Romanya'nın Galati şehrinde düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası 80 kilo final müsabakasında rakibini mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu.

Yıldız Boks Milli Takımımız şampiyonayı 1 altın, 3 bronz olmak üzere toplamda 4 madalya ile tamamladı.
Kızlar 80 kilo final müsabakasında , Bulgar rakibi Diyana Al Shaar'ı mağlup ederek altın madalya kazandı. 46 kiloda mücadele eden Yağmur Baba ise şampiyonayı ile tamamladı.
Erkekler 63 kiloda Bilge Kağan Kanlı ve +80 kiloda şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.

  1. 01.06.2019
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