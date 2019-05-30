Fatih Keleş cephesinde nefesler tutuldu

Sporcunun antrenörü Bülent Başer, rakibin stiline göre çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyerek, "Fatih'i ağır gramajlı eldivenlerle onar rauntluk sparring dövüşleri yaptırdık. Maçta daha hafif eldivenler kullanacağı için yorulmayacak ve daha seri yumruklar atabilecek. Ben şansımızı yüksek görüyorum. Yüzde 75'e yüzde 25 biz daha iyiyiz diyebilirim. Rakibimiz genç ve tecrübesi bize göre daha az. Çok iyi bir boksör olsa da tecrübe önemli şeydir. Fatih olimpiyatlarda dövüşmüş ve ayrıca profesyonelde de dört kez arka arkaya Avrupa şampiyonu olarak, büyük tecrübeler toparladı" şeklinde konuştu.



EROL CEYLAN: "FATİH BUNU BAŞARACAK GÜÇTEDİR"

Sporcunun promotörü ve EC BOXİNG Spor Kulübü Başkanı Erol Ceylan, sporcusuna güvendiğini belirterek, "Bu karşılaşma her iki sporcu için de dünya şampiyonluk eleme maçı anlamına gelmektedir. Maçı kazanan dünya şampiyonluğu maçı yapmaya hak kazanacaktır. O yüzden çok çekişmeli bir maç olacaktır. Fatih ve Bülent Başer yarın Avustralya yoluna çıkacaklar. Ben de Dünya Boks Konseyinin toplantılarına katılacağım. Maça doğru ben de Avustralya'da giderek sporcuma destek vereceğim. Hedefimiz dünyanın öbür ucunda da olsa İstiklal Marşı'mızı çaldırıp, bayrağımızı zirveye dikmektir. Bu doğrultuda elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.