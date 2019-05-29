Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 4 yarı final
30 Mayıs 2019, Perşembe
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Yıldızlar 'nda 4 yarı final

Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 4 yarı final

Romanya'nın Galati şehrinde 'ta başlayan ve 1 Haziran'da tamamlanacak ve Erkekler 'nda kızlarda 2 ve erkeklerde 2, toplamda da 4 sporcu yarı finale yükseldi.

Romanya'nın Galati şehrinde 'ta başlayan ve 1 Haziran'da tamamlanacak ve Erkekler 'nda kızlarda 2 ve erkeklerde 2, toplamda da 4 sporcu yarı finale yükseldi.

(EUBC) Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 36 ülke madalya için mücadele ediyor. Kızlarda 46 kiloda mücadele eden , Litvanyalı rakibi Dija Bajalyte'yi yendi. 80 kiloda mücadele eden ise Rus rakibi Arina Lylina'yı geçerek yarı finale kalan ilk isimler oldu. Yarı finaller 30 Mayıs'ta yapılacak. Yağmur Baba Rus Alena Tremasova, Ece Asude Deniz ise Romanyalı Elena Alexandru karşısında final için mücadele edecek. Erkeklerde ise 63 kiloda mücadele eden , çeyrek finalde İsrailli rakibi Niv Rahamim'i yendi ve yarı finale yükseldi. +80 kg da , çeyrek finalde Litvanyalı rakibi Nojus Ivanauskas'ı çok rahat bir maç sonunda yenerek yarı finale yükselen ikinci isim oldu. Yıldız Milli boksörler 31 Mayıs tarihinde final için ringe çıkacak. 63 kiloda Bilge Kağan Kanlı, Rus Aleksandr Zyrianov, +80 kiloda Burak Çelik ise Ermenistanlı Hovahnnes Papazyan karşısında final için ter dökecek.

ASBAŞKAN ARIN: ''TÜRK BOKSUNUN GELECEĞİ ÇOK PARLAK VE EMİN ELLERDE"
Boks Federasyonu As Başkanı Yılmaz İlkay Arın, "36 ülke burada madalya mücadelesi veriyor. Yıldızlarımız çok iyi maçlar çıkardı ve 4 sporcumuz yarı finale kaldı. İnşallah altın madalyalarla bu şampiyonayı tamamlamak istiyoruz. Alt yapılarımızda hedef 2024 olimpiyatları. Bu çocuklarımız çok yetenekli ve gelecekleri çok parlak. Federasyon olarak onlara her türlü imkanı sağlıyoruz. Başta spor bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve emeği geçen herkese bu çocuklar adına teşekkür ediyorum. Camiamız ve Türk halkı merak etmesin. Türk boksunun geleceği çok parlak ve emin ellerde'' dedi.

  1. 30.05.2019
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