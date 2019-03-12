Fırat Arslan bir numarada
Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, dünya sıralamasında bir numaraya çıktı.
Dünya Boks Organizasyonu (WBO) Cruisergewicht klasmanında Fırat Arslan, birinciliği kimseye kaptırmadı. Şu an için dünya sıralamasında bir numara olan tek Türk boksör Fırat Arslan, "Şu an için çalışmalarımız devam ediyor. Yakında önemli sürprizler yapabilirim. Yıl sonuna doğru da dünya şampiyonluk maçına çıkabilirim. Asıl hedefim dünya rekoru kırmak. Onun için de çalışmalarımız devam ediyor. Sonuçlar belirlenir belirlenmez buradan tüm spor severlere açıklayacağım" şeklinde konuştu.
- 12.03.2019
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