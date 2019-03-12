Fırat Arslan bir numarada
12 Mart 2019, Salı
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bir numarada

Fırat Arslan bir numarada

Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu , dünya sıralamasında bir numaraya çıktı.

Dünya Boks Organizasyonu (WBO) Cruisergewicht klasmanında , birinciliği kimseye kaptırmadı. Şu an için dünya sıralamasında bir numara olan tek Türk boksör Fırat Arslan, "Şu an için çalışmalarımız devam ediyor. Yakında önemli sürprizler yapabilirim. Yıl sonuna doğru da dünya şampiyonluk maçına çıkabilirim. Asıl hedefim dünya rekoru kırmak. Onun için de çalışmalarımız devam ediyor. Sonuçlar belirlenir belirlenmez buradan tüm spor severlere açıklayacağım" şeklinde konuştu.

  1. 12.03.2019
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