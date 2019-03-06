Boks müsabakaları sona erdi
Boks Yıldız Erkekler İl Seçmeleri Müsabakaları 2-4 Mart tarihleri arasında Çok Amaçlı Spor Salonunda yapıldı.
Yaklaşık 40 sporcunun yarıştığı Boks Yıldız Erkekler il seçmesi müsabakaları birbirinden çekişmeli maçlara sahne oldu. İl Seçmesi müsabakalarında dereceye giren sporcular ise şöyle oluştu:
"46 Kilogramda Volkan Karademir, 48 Kilogramda Can Babacan, 50 Kilogramda Hamdi Umut, 52 Kilogramda Esver Sevim, 54 Kilogramda Aybars Özdemir, 57 Kilogramda Taha Hüseyin Barlık, 60 Kilogramda Can Şahin, 63 Kilogramda Çağatay Koçhan, 66 Kilogramda Yasin Gün, 70 Kilogramda Muhammed Ümit Karadeniz, 75 Kilogramda Okan Yaman, 80 Kilogramda Kadir Zeyveli, +80 Kilogramda Muhammed Tayyip Çakmak."
- 07.03.2019
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Başakşehir her sene üzerine koyuyor
Toplam 1
Yorum
karadeniz81 buda havalara gfirdi
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Ve Abdullah Avcı beklediği teklifi aldı! Hayallerini süsleyen yere gidiyor...
Toplam 2
Yorum
arslan sayın avcı hocam yurt dışına gitme fb yi çalıştır fb nin hocası ol şampiyon yap.
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Trabzonspor'da Olcay Şahan affedildi
Toplam 2
Yorum
paşa kupadan elendik,ligde saçmasapan puanlar kaybettik,okadar adam sakat,çok geç kalınmış bir karar niçin bukadar beklendi çok saçma
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