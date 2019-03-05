Avni Yıldırım'dan Türkiye Boks Federasyonu'na ziyaret
Profesyonel boksör Avni Yıldırım, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'i makamında ziyaret etti.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, görüşmede başkan Gözgeç, Avni Yıldırım'ın ABD'li Anthony Dirrell'a kaybettiği Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet unvan maçını değerlendirdi.
Gözgeç, "Bu müsabakanın rövanşının yapılması için karar alındı. WBC Başkanı Mauricio Sulaiman 25 Mart'ta Türkiye'ye gelecek. Burada sürpriz kararlar çıkabilir. İlk maçta Avni Yıldırım talihsiz bir şekilde doktor kararıyla mağlup olmuştu. Bundan daha kötü durumlarda müsabakaların devam ettirildiğini görmüştük. Biz rövanşın İstanbul'da yapılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
- 05.03.2019
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Fenerbahçe'den Roberto Soldado'ya yeni sözleşme
Toplam 2
Yorum
borego bu kafayla giderseniz önümüzdeki senede nal toplarsınız.35 lik soldado yokluktan oynuyor.Fenere iki tane zımba gibi genç forvet lazım..
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Fenerbahçe'de M. Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
fb lı rasko baba bız ışımıze bakarız sırada başakşehır var fazla söze gerek yok okadar
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Uğurcan devleşti
Toplam 2
Yorum
baksoy İyi ki sen varsın kalede yoksa saatli bomba olan TOURE ve HOSSENİ ' ye karşı kaleyi cengaverce koruyorsun ? Kov onları önünden yoksa ne zama
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