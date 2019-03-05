Avni Yıldırım'dan Türkiye Boks Federasyonu'na ziyaret
05 Mart 2019, Salı
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Avni Yıldırım'dan Türkiye Boks Federasyonu'na ziyaret

Profesyonel boksör , Başkanı Eyüp Gözgeç'i makamında ziyaret etti.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, görüşmede başkan Gözgeç, 'ın ABD'li Anthony Dirrell'a kaybettiği Dünya Boks Konseyi () süper orta sıklet unvan maçını değerlendirdi.

Gözgeç, "Bu müsabakanın rövanşının yapılması için karar alındı. WBC Başkanı Mauricio Sulaiman 25 Mart'ta Türkiye'ye gelecek. Burada sürpriz kararlar çıkabilir. İlk maçta Avni Yıldırım talihsiz bir şekilde doktor kararıyla mağlup olmuştu. Bundan daha kötü durumlarda müsabakaların devam ettirildiğini görmüştük. Biz rövanşın İstanbul'da yapılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

  1. 05.03.2019
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