Spor Toto Teşkilatı Türkiye Boks Federasyonuna sponsor oldu
Türkiye Boks Federasyonu ile Spor Toto Teşkilatı arasında 2019 yılı için sponsorluk anlaşması imzalandı.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Teşkilatının merkez binasında gerçekleştirilen imza törenine, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ve Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç katıldı.
Gözgeç, Türkiye'de sporun ve sporcunun en büyük destekçisinin Spor Toto Teşkilatı olduğunu belirterek, "Sayın başkan nezdinde Spor Toto Teşkilatına verdikleri destekten ötürü teşekkür ediyorum. Türk sporuna ve camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
- 07.03.2019
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www bence gayet mantıklı ben bir an önce gerçekleşmesini istiyorum. takım benim para benim bağış benim sizene kardeşim destekliyorum.
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Yorum
yazık futbolcular milyon euro alsın top peşinde koşmasın ama bizler cebimizden para verelim :)))))))
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