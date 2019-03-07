Spor Toto Teşkilatı Türkiye Boks Federasyonuna sponsor oldu
07 Mart 2019, Perşembe
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Teşkilatı Türkiye Boks Federasyonuna sponsor oldu

Spor Toto Teşkilatı Türkiye Boks Federasyonuna sponsor oldu

ile Teşkilatı arasında 2019 yılı için sponsorluk anlaşması imzalandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Teşkilatının merkez binasında gerçekleştirilen imza törenine, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ve Başkanı Eyüp Gözgeç katıldı.

Gözgeç, Türkiye'de sporun ve sporcunun en büyük destekçisinin Spor Toto Teşkilatı olduğunu belirterek, "Sayın başkan nezdinde Spor Toto Teşkilatına verdikleri destekten ötürü teşekkür ediyorum. Türk sporuna ve camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

  1. 07.03.2019
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