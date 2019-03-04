22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'na doğru
Rusya'da 7-18 Mart'ta düzenlenecek 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'na Türkiye'den 18 sporcu katılacak.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, hazırlıklarını Kastamonu Kadı Dağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde tamamlayan milli takım, yarın şampiyonanın gerçekleştirileceği Vladikavkaz'a gidecek.
Şampiyonada Türkiye'yi kadınlar 48 kiloda Melek Yamak, 51 kiloda Hamide Yavuz, 54 kiloda Rabia Oruçoğlu, 57 kiloda Esra Yıldız, 60 kiloda Gizem En, 64 kiloda Ayşenur Yılmaz, 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, 75 kiloda Esmanur Koç, 81 kiloda Tuğba Öz, +81 kiloda Sueda Şahin, erkekler 56 kiloda Batuhan Çiftçi, 60 kiloda Furkan Pank, 64 kiloda Tuğrulhan Erdemir, 69 kiloda Necat Ekinci, 75 kiloda Yusuf Gökçek, 81 kiloda Bayram Malkan, 91 kiloda Berat Acar ve +91 kiloda da Mücahit İlyas temsil edecek.
- 04.03.2019
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Son dakika: Mehmet Özdilek'le yollar ayrıldı
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Yorum
thebarbaros mehmet özdilek çok iyi ve başarılı bir futbolcuydu ama nedense o kadar başarılı bir teknik direktör olamadı.
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Luyindama klasiği
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Yorum
hagi10 kafa vururken gözlerini kapatmasa gelen 2 top gol olcak
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Diagne ve Mitroglou Galatasaray'ın yüzünü güldürmedi
Toplam 1
Yorum
hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
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