Türkiye Boks Federasyonu Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarına başlayan milli takımda 36 sporcu yer alıyor.

Milli takım başantrenörü Reymundo Zamora Nunez, yaptığı açıklamada, yıl içerisindeki ilk ciddi şampiyonanın mart ayında Rusya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası olduğuna işaret etti.

Avrupa Şampiyonası'nda başarı elde etmek istediklerini belirten Nunez, "Türk boksörler gerçekten yetenekli. Türkiye'de gerekli altyapı var. Biraz çalışılması antrenmanlara ağırlık verilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Federasyonun kendilerine her türlü imkanı sağladığını aktaran Nunez, "Sayın Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve federasyonumuzun tek amacı bu ülkeye olimpiyat madalyası kazandırmak. Bütün çabamız her boksörün de istediği şey olan olimpiyat madalyası." ifadelerini kullandı.

Samsun'da 14-20 Ocak tarihlerinde düzenlenecek olan turnuvaya katılacaklarını dile getiren Nunez, turnuva ve şampiyonaların ardından kampa kaldıkları yerden devam edeceklerini sözlerine ekledi.