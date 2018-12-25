Khabib Nurmagomedov Diriliş Ertuğrulda! Khabib Nurmagomedov kimdir? - Galeri - Fotomaç
25 Aralık 2018, Salı
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Khabib Nurmagomedov Diriliş Ertuğrul'da! Khabib Nurmagomedov kimdir?

UFC Dünya şampiyonu Khabib Nurmagomedov, Diriliş Ertuğrul'un setini ziyaret etti. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, Instagram hesabından o anı paylaştı. Peki, Khabib Nurmagomedov kimdir? İşte Khabib Nurmagomedov hakkında merak edilenler haberimizde...
25 Aralık 2018 Salı, 16:13:00 Güncelleme: 16:22:21
Khabib Nurmagomedov Diriliş Ertuğrulda! Khabib Nurmagomedov kimdir?

Karma dövüş sanatlarında hafif sıklette İrlandalı Conor McGregor'u yenerek dikkatleri üzerine çeken ve şu aralar dünyanın en çok konuşulan sporcularından olan Dağıstan asıllı Rus dövüşçü Khabib Nurmagomedov, TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizi setini ziyaret etti.

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ, Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:"UFC Dünya şampiyonu Habib Nurmagomedov kardeşimizi Diriliş Ertuğrul setinde ağırladık. Başarılarıyla gurur duyduğumuz Habip kardeşimizi film platomuzda misafir etmekten büyük şeref duydum."

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Khabib Nurmagomedov Diriliş Ertuğrulda! Khabib Nurmagomedov kimdir?

NURMAGOMEDOV'DAN MUHAMMED ALİ ETKİSİ

Nurmagomedov, spor dünyasında son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

İki dövüşçünün yaşadığı tartışmalar ve ikili arasındaki geçmişe dayanan olaylar nedeniyle gerilimli bir ortamda gerçekleşen müsabaka, karma dövüş sanatlarının en büyük maçlarından biri olarak benimsendi.

Khabib Nurmagomedov Diriliş Ertuğrulda! Khabib Nurmagomedov kimdir?

Karma dövüş sanatlarının ilk Müslüman şampiyonu olma unvanına sahip 30 yaşındaki Avar Türkü Nurmagomedov'un galibiyeti, karşılaşma öncesi ve sonrası yaptığı açıklamalar, Müslüman dünyasında Muhammed Ali etkisi oluşturdu.

Khabib Nurmagomedov Diriliş Ertuğrulda! Khabib Nurmagomedov kimdir?

Karşılaşmanın ardından salonda çıkan olaylar, Nurmagomedov'un müsabakayı kazanması ve sonrasında "Bana terörist dediler. Conor McGregor dinime, ülkeme, babama hakaret etti. Brooklyn'e geldi ve benim otobüsüme saldırdı. Kimse, bir diğerinin dinine, ülkesine hakaret edemez." şeklindeki ifadeleri, ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı verilen en iyi cevap olarak yorumlandı.

Khabib Nurmagomedov Diriliş Ertuğrulda! Khabib Nurmagomedov kimdir?

"PENÇELERİYLE BU KEZ MCGREGOR'U YARALADI"

Daily Mail'de yer alan haberde, McGregor'un Floyd Mayweather ile yaptığı boks maçının ardından karma dövüş sanatlarına beklenen dönüşü yapamadığı belirtilerek, "McGregor'un dönüşü, seyircilerin desteği ve oluşturulan karnaval havasına rağmen Nurmagomedov nedeniyle yarıda kaldı. 9 yaşında ayıyla güreşen Nurmagomedov, pençeleriyle bu kez McGregor'u yaraladı." ifadeleri kullanıldı.

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