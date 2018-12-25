Khabib Nurmagomedov Diriliş Ertuğrulda! Khabib Nurmagomedov kimdir?

Karşılaşmanın ardından salonda çıkan olaylar, Nurmagomedov'un müsabakayı kazanması ve sonrasında "Bana terörist dediler. Conor McGregor dinime, ülkeme, babama hakaret etti. Brooklyn'e geldi ve benim otobüsüme saldırdı. Kimse, bir diğerinin dinine, ülkesine hakaret edemez." şeklindeki ifadeleri, ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı verilen en iyi cevap olarak yorumlandı.