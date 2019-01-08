Aydın: ”2020’de dünyanın en iyi güreş takımını oluşturmak istiyoruz”

Hedeflerinin 2020 yılında dünyanın en iyi güreş takımını oluşturmak olduğunu söyleyen Başkan Aydın, Türk güreşinin müthiş bir çıkış içinde olduğunu belirterek, 1923'ten bugüne dünya ve Avrupa şampiyonalarında 454 altın, 476 gümüş ve 679 bronz ile toplamda 1609 madalya kazanıldığını vurguladı.



"İSTİKLAL MARŞIMIZI AVRUPA'YA EZBERLETTİK"



Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "Olimpiyat tarihine baktığımızda, ülkemizin kazandığı 94 madalyanın 63'ü, 39 altının 29'unu güreşte kazandık. Dönemimizdeki 2016 Rio Olimpiyatları'nda kazandığımız 8 madalyanın 5'ini güreşte aldık. 52 yıl aradan sonra olimpiyatlarda böyle bir başarıya imza attık. İnşallah darısı 2020 Tokyo'nun başına. 2017'deki Avrupa Şampiyonası'nda toplam 9 madalya olmak üzere 5 kez İstiklal Marşı'mızı okutturduk, adeta Avrupa'ya İstiklal Marşı'mızı ezberlettik. 68 yıl aradan sonra Avrupa'da böyle bir başarıyı yakaladık. 2018'de tüm yaş kategorilerinde toplam 90 altın, 48 gümüş ve 58 bronz olmak üzere ülkemize 196 madalya kazandırdık. İlk hedefimiz 2019 Dünya Şampiyonası, çünkü burada artık olimpiyat kotası var. 2019'da ilk 6'ya giren sporcular vize alacaklar. Sporcularımızın vizelerini 1 yıl önceden almalarını sağlamak istiyoruz. Hedefimiz 2020'de dünyanın en iyi güreş takımını oluşturarak olimpiyatlara katılmak. Olimpiyatta ay-yıldızı bayrağımızı zirveye dikip, İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyoruz. Ben burada mücadele edecek olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Hep söylüyorum. Asıl hedefimiz Olimpiyatlar. Göreve geldiğimiz günden bu yana hep ilklere imza attık. Kadınlarda da ilk kez madalya alarak yeni bir ilke daha imza atmak istiyoruz" diye konuştu.



Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, katkılarından ötürü Yalova Valisi Muammer Erol'a teşekkür plaketi verdi.