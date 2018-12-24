Türkiye Boks Federasyonu'nda Gözgeç dönemi sona erdi
24 Aralık 2018, Pazartesi
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'nda Gözgeç dönemi sona erdi

Türkiye Boks Federasyonu'nda Gözgeç dönemi sona erdi

Başkanı 'in 10 gün önce istifa ettiği ortaya çıktı.

Bir süredir Boks Federasyonu başkanlığı görevini yürüten 'in, belediye başkanı aday adaylığı için 'ndan istifa ettiği öğrenildi.


Henüz nereye aday olduğu belli olmayan Gözgeç'in 10 gün önce istifasını Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ilettiği ortaya çıkarken, bu ayrılığın ardından Türkiye Boks Federasyonu'nun olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi bekleniyor.

  1. 24.12.2018 19:47
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