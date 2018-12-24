Türkiye Boks Federasyonu'nda Gözgeç dönemi sona erdi
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'in 10 gün önce istifa ettiği ortaya çıktı.
Bir süredir Boks Federasyonu başkanlığı görevini yürüten Eyüp Gözgeç'in, belediye başkanı aday adaylığı için Türkiye Boks Federasyonu'ndan istifa ettiği öğrenildi.
Henüz nereye aday olduğu belli olmayan Gözgeç'in 10 gün önce istifasını Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ilettiği ortaya çıkarken, bu ayrılığın ardından Türkiye Boks Federasyonu'nun olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi bekleniyor.
- 24.12.2018 19:47
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Yusuf Yazıcı kaptan çıktı
Toplam 2
Yorum
ERSOY ERGUL Abdulkadir ve diğer gençlere tavsiyem fiziken yetersizler güçlenmeleri kendilerine bakmaları gerek ikili mücadelelerde çabuk düşüyorlar
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‘Parasını alıp feshedecek’
Toplam 8
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mıstık geçbile kaldı çoktan gitmeliydi
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Trabzonspor ligde 115 hafta sonra ilk 2’de
Toplam 1
Yorum
baksoy Ünal hocayı kefenin bir tarafına Ersun hocayı diğer tarafına koyuyorum iki yılda neler kaybettiğimizi hesaplıyamıyorum ?
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