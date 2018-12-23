Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi

Kurtdereli Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakalara 40 ilden 126 sporcu katıldı. Final müsabakaları sonucu 10 sıklette madalya dağıtıldı.



Şampiyonanın final karşılaşmalarını Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Boks Federasyonu Balıkesir İl Temsilcisi Eşref Uslu ve çok sayıda Balıkesirli izledi.



Boksa yıllarca sporcu, antrenör, hakem ve yönetici olarak emek veren duayenlerinde izlediği final müsabakaları sonucunda Türkiye'nin Şampiyonları belli oldu.



Madalya kazanan sporcuların listesi:

49 KG

Tolgahan Öztürk (Trabzon) - Altın Madalya

Ramazan Özbuğanlı (İstanbul) - Gümüş Madalya

Yusuf Yılmaz (Erzurum) - Bronz Madalya

Fıray Dayan (Niğde) - Bronz Madalya

52 KG

Barış Arıcı (İstanbul) - Altın Madalya

Emin Erdoğdu (İstanbul) - Gümüş Madalya

Oğuzhan Kutlu (İstanbul) - Bronz Madalya

Halil Bucak (Kahramanmaraş) - Bronz Madalya

56 KG

Ali İhsan Alagaş (İstanbul) - Altın Madalya

Batuhan Çiftçi (İstanbul) - Gümüş Madalya

Serkan Sever (İzmir) - Bronz Madalya

Javier İbanes Diaz (Ankara) - Bronz Madalya

60 KG

Hakan Doğan (İstanbul) - Altın Madalya

Ahmet Çikot (İstanbul) - Gümüş Madalya

Muhammed Tevfik Yıldız (İstanbul) - Bronz Madalya

Ahmet Otçu (Ankara) - Bronz Madalya

64 KG

Tuğrulhan Erdemir (Ankara) - Altın Madalya

Volkan Gökçek (İstanbul) - Gümüş Madalya

Yasin Yılmaz (Bursa) - Bronz Madalya

Adem Furkan Avcı (İstanbul) - Bronz Madalya

69 KG

Necat Ekinci (Ankara) - Altın Madalya

Onur Şipal (İstanbul) - Gümüş Madalya

Yakup Şener (İstanbul) - Bronz Madalya

Yunus Emre Batman (İstanbul) - Bronz Madalya

75 KG

Serhat Güler (İstanbul) - Altın Madalya

Birol Aygün (Zonguldak) - Gümüş Madalya

H. Utku Erdoğan (Adana) - Bronz Madalya

Alperen Sefer (Bursa) - Bronz Madalya

81 KG

Mehmet Nadir Ünal (İstanbul) - Altın Madalya

Bayram Malkan (Bursa) - Gümüş Madalya

Turgut Furkan Medetoğlu (İstanbul) - Bronz Madalya

Tamer Tok (Samsun) - Bronz Madalya

91 KG

Berat Acar (Samsun) - Altın Madalya

Muhammed Baki Yalçın (İstanbul) - Gümüş Madalya

Deniz Demir (Kayseri) - Bronz Madalya

Emir Kara (Balıkesir) - Bronz Madalya

+91 KG

Mücahit İlyas (Trabzon) - Altın Madalya

Eren Uzun (İstanbul) - Gümüş Madalya

Yordan Alain (Ankara) - Bronz Madalya

Önder Nuri Malkoç (Bursa) - Bronz Madalya